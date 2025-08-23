Flor Vigna y la insólita predicción que recibió en streaming que podría cambiar su vida: "Hay un embarazo..."

Ocurrió durante el vivo de Martín Cirio. En conjunto con una tarotista, la bailarina tuvo una futura revelación que la dejó en shock.

Flor Vigna vivió un momento inesperado durante una entrevista en el streaming de Martín Cirio, cuando aceptó realizarse una lectura de cartas en vivo. La experiencia la sorprendió con dos advertencias que no pasaron desapercibidas: una vinculada a su vida amorosa y otra relacionada con supuestos trabajos de “magia negra”.

La tarotista que condujo la lectura no dudó en transmitir lo que mostraba el mazo y lanzó una predicción que dejó a la bailarina sin palabras: “Hay un embarazo que se re viene y me parece que no lo vas a poder evitar”. La reacción de Vigna fue inmediata y de rechazo: “No que mi novio es hippie y yo no estoy en un buen momento económico”.

La especialista insistió en que las cartas marcaban un hecho contundente: “Se viene un baby importante”, sostuvo, dando a entender que la llegada de un hijo sería inminente.

Pero esa no fue la única sorpresa. Flor quiso saber si en el último tiempo había sido víctima de brujería, y la tarotista respondió sin dudar: "Si tenés brujería o no, me dice que sale una energía del diablo que te quiere cortar y que sí, fue una amistad".

La mujer incluso se animó a dar detalles sobre la persona involucrada: “Yo no sé tu contexto con tu pareja y todo, cómo lo conociste y demás, pero es alguien que lo deseaba, ¿entendés? Y te conocía y como que se calentó”. Si bien no reveló identidades, aportó una pista sobre la relación con la artista: “Me dicen (las cartas) que te conocía como que te tenían como un saludo o una cordialidad”.