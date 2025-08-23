Jonatan Viale interpeló a Javier Milei con una tajante advertencia: "Si encuentran que hubo choreo, tiene que..."

Desde su programa en TN, el conductor le hizo un llamado de atención al mandatario en medio del escándalo por presuntas coimas y corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al aire en TN, Jonatan Viale compartió su contundente reflexión sobre el escándalo que rodea al entorno más cercano a Javier Milei, tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La filtración de audios en los que el exfuncionario habló sobre la gestión de coimas de una droguería que le garantizaba a proveedores contratos con el Estado, salpicó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Mientras la causa judicial a cargo del del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzó sobre la determinación de prohibir la salida del país de Spagnuolo y los hermanos Kovalivker, responsables de la droguería Suizo Argentina, todos investigados por presuntos delitos de estafa, asociación ilícita y cohecho; los medios de comunicación abordan las diferentes aristas de esta polémica que tiene a Milei y su círculo íntimo en el ojo de la tormenta.

En este sentido, mientras Luis Majul no dudó en inmolarse con un argumento en el que puso en tela de juicio la veracidad de los audios, otros periodistas cercanos al oficialismo como Jonatan Viale, optaron por una mirada más crítica sobre los supuestos hechos de corrupción que rodean a Javier Milei.

Jonatan Viale le puso los puntos a Javier Milei Jonatan Viale interpeló a Javier Milei El conductor de ¿La ves? (TN), que hace unos meses quedó expuesto cuando accedió a pausar una entrevista con el Presidente, luego de que el asesor Santiago Caputo interrumpiera la nota para decirle algo al oído al líder de La Libertad Avanza, sorprendió ahora con un contundente editorial en el que le puso los puntos al mandatario con una tajante advertencia.

En primer lugar, Viale reclamó: "Hace falta una explicación clara, y si encuentran que hubo choreo en la agencia de discapacidad, tiene que funcionar la motosierra caiga con caiga, no sólo Spagnuolo. Me importa un bledo si el apellido que tiene que caer es Pérez, González, Menem o Milei. A mí no me importa, nos importa que no haya choreo".