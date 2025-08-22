En medio del escándalo, Javier Milei se mostró con Karina pero no dijo una palabra del presunto pedido de coimas

El presidente Javier Milei habló durante casi una hora en la Bolsa de Comercio de Rosario y no hizo ninguna mención del escándalo por la causa que investiga una presunta red de corrupción en su Gobierno mediante pedidos de coimas con laboratorios y otros sectores de la salud.

El mandatario arribó a la ciudad santafesina con una gran parte de su gabinete, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien fue mencionada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo como parte de un supuesto entramado delictivo en su organismo.

El líder libertario y su hermana se sacaron una foto antes del evento, junto a la diputada local Romina Diez , dirigente clave para “el jefe”. Sin embargo, Milei no se refirió en ningún momento de la causa que incomoda a su hermana. Solo habló de economía, haciendo ecuaciones, y apuntó al kirchnerismo por las próximas elecciones.

En ese marco, el presidente instó a ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo”. Para él, está la opción de “las ideas de la libertad” o “el populismo salvaje”. “Si la gente elige suicidarse, elige suicidarse”, enfatizó. Asimismo, dijo que en la actualidad “hay una simple turbulencia económica” y que, al término del periodo electoral, “habrá un desplome de la tasa de interés y yna recuperación de la actividad económica”. “Es por el riesgo kuka”, sostuvo.

"De acá a mitad del año que viene la inflación va a ser solamente una pesadilla que se terminó", planteó el jefe de Estado, quien reiteró: “Sacamos de la pobreza a 2 millones y medio de chicos".

"Con Caputo ya nos acostumbramos a que malinterpreten las cosas que hacemos", se quejó Milei, quien volvió a criticar al peronismo: “Argentina tiene 2 tipos de políticos, a los que abrazan las ideas de la libertad y a los orcos, los ‘kukas’".

Qué dijo Spagnuolo sobre Karina Milei

En las grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, se escucha la denuncia de un supuesto circuito de recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, que incluiría a laboratorios, droguerías y funcionarios de la secretaría General de la Presidencia.

“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”, señala la voz que sería del funcionario. En otros pasajes, describe que la droguería Suizo Argentina pedía a los proveedores aportes que luego “subían a Presidencia”, con porcentajes que, según el audio, llegaban a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8 (...) Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, puede apreciarse en los audios.

Por ahora, la única voz oficial fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien brindó este viernes una primera versión. Según contó el funcionario, Milei le dijo que Spagnuolo "jamás le hizo un comentario" sobre ninguna trama de corrupción dentro de la entidad, como afirman los audios que circularon.

El Gobierno mantiene a rajatabla la orden de “no hablar” públicamente del escándalo político. A diferencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que le respondió a MDZ, el resto de los funcionarios no hablaron ni jueves ni este viernes, pese a los contactos con periodistas. El propio vocero Manuel Adorni tenía prevista una conferencia de prensa para este viernes para hacer una serie de anuncios y suspendió ese encuentro con la prensa acreditada a partir de la escalada de la tensión y las novedades en la causa.

Novedades en la causa

Diego Spagnuolo - Karina Milei - Javier Milei

Por este caso, la justicia dispuso durante la tarde de este viernes la prohibición de salir del país para el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y las autoridades de la droguería Suizo Argentina.

De acuerdo con información de la investigación que pudo acceder MDZ, la medida se adoptó a raíz del avance de las acusaciones por los delitos de "estafa, asociación ilícita y cohecho". La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

La prohibición de salir del país para Spagnuolo ocurre en el mismo día que fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde se le secuestró su teléfono celular aunque no quedó detenido

El exfuncionario se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron las autoridades policiales, a instancias de lo ordenado por el doctor Casanello.

También se le incautó una computadora y documentación, mientras que en la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina. En las oficinas de esa institución privada personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.