Diarios internacionales muestran cómo el caso Spagnuolo salpica a los hermanos Milei

El escándalo político que desataron los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , generó una fuerte repercusión en los diarios internacionales de habla hispana. Los principales medios de Chile, Uruguay, Brasil y España reflejan cómo el caso salpica al presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

Cabe recordar que la Justicia ya investiga el presunto esquema de sobornos ligados a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Los allanamientos, denuncias penales y la desvinculación de Spagnuolo como "medida preventiva", ya ocupan los titulares de medios latinoamericanos y españoles.

Desde las agencias de noticias como Associated Press (AP News), el escándalo se presenta con el título: "Argentina investiga presunto esquema de sobornos que involucra al círculo íntimo del presidente Milei". Menciona que se ordenó allanamientos en 15 propiedades de lujo, sedes del ANDIS y domicilios vinculados y que los audios de Spagnuolo acusan a Karina Milei y “Lule” Menem de recibir coimas de laboratorios, particularmente de Suizo Argentina.

De la misma forma, Reuters lleva el titular "Autoridades argentinas investigan a funcionario de Milei por acusaciones de soborno" y destaca que, aunque la autenticidad de los audios aún no ha sido confirmada oficialmente, Spagnuolo afirma que informó al presidente sin recibir respuesta.

El título de HuffPost España describe: "Denunciados por corrupción el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina: mordidas con medicinas". El medio explica que, aunque Javier Milei no está directamente implicado según Spagnuolo, sí lo está su entorno.

En AS de España aseguran: "Denuncian a Javier Milei por un presunto caso de corrupción" y advierte que "el Gobierno lo calificó como una maniobra política en año electoral y anunció la remoción de Spagnuolo de manera preventiva”.

El Diario.Es apunta a que "Audios filtrados apuntan a la existencia de una trama de corrupción que salpica a los hermanos Milei". Y precisa que "un funcionario argentino que aparece en las grabaciones involucra a la hermana del presidente en un esquema de sobornos con medicamentos para personas con discapacidad".

En tanto, en El País de España indican: "Audios, allanamientos y un alto cargo despedido: un caso de corrupción acecha a Milei y su hermana. Señala que Spagnuolo denunció un esquema que recaudaba hasta 800 000 dólares mensuales, beneficiando a altos funcionarios vinculados al presidente.

Títulos de los medios en Latam

Por su parte, en los diarios latinoamericanos, el caos también ocupa los titulares de los principales portales.

El País Uruguay lleva por titular: “Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei”. Grafica que la Policía detuvo y confiscó el celular del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tras su destitución por filtración de audios donde se describe un esquema de sobornos que involucra a Karina y Javier Milei.

La Tercera de Chile, lleva por título: "Denuncian a Javier Milei por corrupción en compra de medicamentos". Refleja además que "junto al mandatario de Argentina también fueron acusados su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y otras tres personas, por una trama relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)".

En El Observador de Uruguay señalaron además "El Gobierno entró en modo ´control de daños´ por los audios de Diego Spagnuolo y preocupa su declaración". Además aclaran, "Karina Milei y Santiago Caputo creen que el exfuncionario podría pedir ser arrepentido en la causa. Javier Milei monitorea todo desde Olivos".

O Globo, desde Brasil, grafican: "La policía argentina ejecuta órdenes de allanamiento tras la filtración de un audio que vincula a la hermana de Milei con un presunto soborno".