Maxi López no aguanta más a Mauro Icardi e hizo una petición especial contra él que beneficia a Wanda Nara

El exjugador de River Plate, Maxi López, no quiere que Mauro Icardi comparta tiempo con sus hijos y por eso se acercó a la Justicia.

El culebrón mediático más famoso de la farándula argentina ha tomado un giro totalmente inesperado. Tras las recientes denuncias de Wanda Nara por abusos y violencia, ahora es Maxi López quien vuelve al centro de la escena con una presentación que dejó a todos desconcertados. El exfutbolista ha solicitado formalmente que Mauro Icardi no tenga vínculo con sus hijos, una decisión que está respaldada por un contundente informe del colegio de los niños.

Maxi Lopez hijos.jpg Maxi López no quiere que Mauro Icardi comparta tiempo con sus hijos. Archivo MDZ Según se reveló en el programa Intrusos, la decisión de López de intervenir en la disputa judicial de Wanda y Mauro surgió a raíz de un informe del colegio de los chicos. "López pidió que Mauro no tuviera vínculo con sus hijos. Esto surgió por el informe que hace el colegio", señalaron en el programa de América TV, dejando en claro la seriedad de la presentación legal.

Wanda Nara junto a sus cinco hijos. Foto: Captura Instagram @wanda_nara Wanda Nara junto a sus cinco hijos. Foto: Captura Instagram @wanda_nara El caso podría complicarse aún más para Icardi, ya que el conflicto ha escalado a una instancia penal. En el programa LAM, la periodista Laura Ubfal reveló que "las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo". La situación de las hijas, que presenciaron los episodios de violencia, es lo que más le duele a Wanda Nara, y sus testimonios podrían ser cruciales para la causa.

La historia de Maxi López y Mauro Icardi, una de las más reconocidas de todo el mundo Foto: X @porqueTTarg. Mauro Icardi y Maxi López fueron amigos en el pasado, hoy enemigos. @porqueTTarg. Según contó Ubfal, allegados a la modelo le enviaron mensajes muy fuertes sobre la gravedad de la situación: "Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última ‘en presencia de mis hijos’".