La China Suárez desmintió un fuerte rumor que Wanda Nara expuso recientemente

Tras las picantes aseveraciones que Wanda Nara hizo en el aeropuerto, la China Suárez no dudó en hacerle llegar su verdad sobre el asunto a una periodista.

La actriz continúa en el foco de la polémica tras los rumores que amplificó la conductora de Telefe.

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y con su característica propensión a generar controversia, Wanda Nara realizó una serie de declaraciones explosivas que apuntaron directamente a su exmarido, Mauro Icardi, y a su actual pareja, la polémica actriz China Suárez. La empresaria y panelista dejó flotando un misterio de enormes proporciones al sugerir que ambos esperarían un hijo en común.

Fiel a su estilo, la mediática se limitó a lanzar un dato alusivo sin confirmarlo abiertamente. "Yo hablé con él (por Mauro Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, disparó Wanda Nara a los cronistas que la aguardaban en el aeropuerto.

También, admitió poseer información privilegiada, aunque se negó a revelarla, argumentando una cuestión de principios. "Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

Minutos después, intentó restarle impacto a sus propias palabras, aunque el efecto ya estaba hecho. “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó la conductora sin entrar en más precisiones pero ya dejando la duda picando en medio de la total tensión judicial que vive con el padre de sus dos hijas.

Sin embargo, esta versión encontró una inmediata y firme oposición en el programa de espectáculos Intrusos (América TV). Allí, la periodista Paula Varela afirmó que, según sus fuentes en el círculo íntimo de la actriz, un embarazo es descartado por completo. "Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas", precisó Paula Varela en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.