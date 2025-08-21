El contundente posteo de la China Suarez que muestra que Mauro Icardi no tiene un maní

Desde Turquía, la China Suarez publicó un video de Mauro Icardi donde se lo ve en ropa interior donde se resaltan sus partes ínti

Fiel a su estilo, la China Suárez volvió a generar polémica en Instagram. Ahora posteó un video de Mauro Icardi donde se resaltan sus partes íntimas. Con esta jugada la actriz busca desechar rumores sobre el “maní” de su pareja.

La China Suárez picante Desde hace unos días la actriz se mudó a Turquía para acompañar al futbolista en su regreso a la profesión. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió al publicar imágenes del deportista en el balcón sin remera y solo con la parte de abajo.

Mi presente favorito, Mi Futuro soñado @sangrejaponesa (1) Una pareja que no deja de llamar la atención. China Suárez y Mauro Icardi. Fuente: Instagram. El delantero aparece sonriendo, pero lo que llamó la atención sin dudas fue el “bulto” como catalogaron algunos en las redes sociales. La China Suárez quiere despejar las dudas que sembraron días atrás.

“Buen día, buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, se escucha en el video a la China Suarez mientras hace un plano jugado de Mauro Icardi.

Días atrás se viralizó un video de Mauro Icardi que había sido grabado años atrás. Ahí empezaron las cargadas sobre el “maní”. De hecho, Wanda Nara, la ex del futbolista protagonizó una provocadora publicidad de una marca de maní.