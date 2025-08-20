La China Suárez infartante: sorprendió con un mini vestido y botas altas en Turquía

Desde Estambul, la China Suárez impuso moda con el must de la temporada. Descubrí de qué prenda se trata.

Desde que se instaló en Estambul para acompañar a Mauro Icardi, la China Suárez convirtió sus redes en un diario donde comparte momentos, paisajes y, por supuesto, looks. En esta ocasión, encendió Instagram con un mini vestido blanco de escote vertiginoso. El detalle que convirtió la apuesta en un todo un fenómeno fueron las botas negras de caña alta.

La fórmula de la China parece simple pero en realidad supo equilibrar la femineidad sensual del vestido con la impronta fuerte y poderosa de las botas, logrando un contraste poderoso.

El impacto no se hizo esperar. En pocas horas, las fotos cosecharon miles de likes y comentarios de fans que celebraron su look tipo boho chic. Sin contar el hecho de que las botas altas siguen siendo un must en el armario incluso para el verano.

Desde hace tiempo, la China sabe que no necesita adaptarse a un manual de estilo, aún y cuando las prendas que usa suelen estar en tendencia. Desde bikinis a vestidos de gala, su capacidad de reinventarse y adaptarse suele ser de admirar.