Tini Stoessel regresó a la actuación y deslumbró con un look de lujo: te lo mostramos

Tini Stoessel regresó a la actuación tras diez años y se destacó con un vestido negro de diseño escultórico y un beauty look impecable. ¡Mirá las fotos!

El regreso de Tini Stoessel a la actuación después de una década no pasó por inadvertido. La artista argentina viajó a México para encabezar la presentación de Quebranto, la nueva serie de Disney+ que la tuvo como protagonista absoluta en la alfombra roja. Pero además de su vuelta a la pantalla, también se dastacó por su elección de vestuario, que constó de un look total black con detalles de alta costura.

La premiere se celebró en un marco de lujo y con un elenco internacional que incluyó a Jorge López y Martín Barba. La producción, realizada entre México y Argentina, prometía ya desde sus avances una narrativa atrapante y un despliegue visual imponente. Sin embargo, en la alfombra roja, el primer gran impacto lo dio Tini. La cantante y actriz apareció con un vestido en negro que jugó con la sensualidad y lo sofisticado en partes iguales, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia clásica y vanguardia.

El diseño elegido tenía una estructura impecable de mangas largas, silueta ajustada y falda por debajo de la rodilla. El punto focal del look fue la gran flor XXL ubicada en el delantero, un detalle escultórico que se convirtió en protagonista. La pieza, acompañada por volados en la falda, le dio mucho dramatismo, elevando el estilismo a una categoría cercana a lo teatral.

En cuanto al calzado, Tini optó por stilettos de raso con plataforma y hebilla. Lejos de recargar, los zapatos fueron el complemento perfecto para realzar la sobriedad del vestido y prolongar la sensación de estilización en toda la figura. Como contrapunto, eligió unas argollas de brillantes extra grandes.

En materia de belleza, la cantante lució un peinado recogido, tirante y con efecto jopo en la parte superior, que sumó altura. El acabado pulido del hair styling aportó un aire fresco, futurista, ideal para acompañar un vestido de silueta ajustada. El maquillaje, en tanto, se mantuvo dentro de una paleta sobria con labios nude y un delineado que intensificó la mirada.