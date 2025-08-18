Quebranto: la serie protagonizada por Tini Stoessel es una de las más vistas a nivel global

La artista la está rompiendo en su vuelta a la ficción. Foto: Disney Latino.

Quebranto es el trhiller dramático que marcó la vuelta de Tini Stoessel a la actuación. La serie que cuenta con tan solo 6 capítulos se estrenó el pasado 15 de agosto y está teniendo un gran éxito a nivel global frente a otras producciones audiovisuales que también se encuentran disponibles en Disney+.

Realizada por Non Stop México, la nueva producción coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado.

Miranda (Tini Stoessel) es una chica que fue adoptada por una familia argentina. Ella sufre trastornos de ansiedad y se los atribuye a la angustia de no poder conocer sus verdaderos orígenes. En medio de todo esto, la joven decide volver a México y queda totalmente impactada con lo que se encuentra.

Según la página Flix Patrol que se dedica a compartir diariamente rankings de las 10 películas y series más vistas en diversas plataformas de streaming publicó en las últimas horas la lista de las series más vistas de Disney+ a nivel global. La producción audiovisual de la que participa Tini se ubica en el segundo lugar detrás de "Alien".