Tini Stoessel brilló en México con minivestido: las fotos del look

Durante la promoción de Quebranto, Tini Stoessel apostó por un look en azul que contó con unos toques setentosos y futuristas a la vez. No te pierdas las fotos.

México recibió a Tini Stoessel en plena vorágine de estrenos y compromisos. Entre la promoción de su serie Quebranto y el eco todavía fresco de su sencillo De Papel, la artista aprovechó para desplegar su capacidad camaleónica en materia de estilo.

En uno de los eventos, apareció con un minivestido azul rey firmado por David Koma. Con cuello media polera y mangas cortas, el diseño se ajustaba hasta la cadera para luego abrirse en una minifalda balloon, una silueta que ha regresado con fuerza. Desde la parte trasera, una cola larga llegaba hasta el piso, lo que le dio mucho dramatismo.

El calzado rompía la línea clásica del vestido, puesto a que llevó unas botas negras de caña alta, abiertas en el frente y sujetas con cordones cruzados. En la cabeza, una vincha ancha del mismo azul le sostenía el peinado con volumen, en un guiño bastante setentoso.

Lo que Tini demostró en México fue, sin dudas, su capacidad para reinterpretar las tendencias y sumarlas a su propio archivo personal de looks. ¡Una diosa!