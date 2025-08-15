La contundente decisión que tomaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul antes de su casamiento

La cantante y el futbolista avanzan en su relación y toman decisiones clave mientras preparan su futuro juntos.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se dieron una nueva oportunidad y todo apunta a que la pareja va a contraer matrimonio. Varios periodistas de espectáculos ya han asegurado que la pareja pasará por el altar. De hecho, hace pocos días, Pepe Ochoa informó que la cantante estuvo averiguando vestidos de novia con una importante diseñadora internacional.

Sin embargo, antes del casamiento, los tortolitos estarían evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar no tener inconvenientes a futuro.

Ambos estuvieron presentes en el mismo boliche con mesas separadas Foto: Foto / Instagram @tinistoessel Gustavo Méndez dio nuevos detalles de la pareja. Instagram @tinistoessel Fue el periodista Gustavo Méndez, quien en La posta del espectáculo contó que los abogados de ambos estarían redactando el contrato prenupcial para preservar sus fortunas, en Miami, Estados Unidos, donde la pareja se radicará en un futuro.

"Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna", sumó al tema Naiara Vecchio.

Esto fue lo que contó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul La Contundente Decisión Que Tomaron TIni Stoessel Y Rodrigo De Paul Antes De Casarse "A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul", añadió.