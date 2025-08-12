Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: revelaron detalles exclusivos de su boda soñada

Pepe Ochoa sorprendió en LAM al compartir una información que apunta a uno de los momentos más importantes en la vida de la pareja.

A principios de julio, Tini Stoessel compartió en Instagram una sugestiva historia con pétalos de rosa sobre la arena. La imagen desató rumores de que Rodrigo de Paul le había propuesto casamiento.

Hace dos semanas, Gustavo Méndez aseguró en Mujeres Argentinas que el futbolista y la artista se comprometieron durante unas vacaciones en Marruecos. "Se comprometieron en Marruecos, en un lugar increíble. Él le propuso matrimonio y quién te dice que a fines de este año o comienzos del que viene no se casan… además, él nunca se casó con Camila Homs así que sería su primera vez", contó el periodista en aquel entonces.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos en mayo de 2022. La pareja se dio una segunda oportunidad. Asimismo, el comunicador añadió que el deportista adquirió una propiedad en Miami con la intención de compartirla con Tini "el resto de su vida", una frase que, según él, De Paul le habría dicho a sus amigos más cercanos.

Y el pasado lunes 11 de agosto en LAM, Pepe Ochoa sorprendió a todos al revelar que Tini Stoessel está en búsqueda de su vestido de novia. Según el panelista del programa de espectáculos, la artista habría escogido una destacada diseñadora internacional para hacerse el vestido que usará el día de su casamiento.