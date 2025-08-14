El programa de Mario Pergolini cumple un mes en la pantalla de Eltrece: ¿Cómo le está yendo en el rating?
Otro día perdido se estrenó el pasado lunes 14 de julio. Este jueves, el ciclo de Pergolini cumple un mes. ¿Qué número está haciendo?
Uno de los periodistas más importantes del país volvió a la televisión el pasado 14 de julio: Mario Pergolini. Tras más de diez años alejado de la pantalla chica, el comunicador regresó en 2025 con Otro día perdido.
El estreno de la propuesta marcó 5,7 puntos de rating en la pantalla de El Trece. Durante su primer mes, el programa registró algunas bajas en determinados días, pero en general logró mantenerse estable.
Te Podría Interesar
La semana pasada, la presencia de figuras como Roberto Moldavsky, Silvio Soldán y Moria Casán le dio un fuerte impulso al ciclo de Pergolini, con la mayoría de las emisiones superando los cinco puntos.
En cuanto a esta semana, el lunes Mario recibió a Sergio Goycochea y Goyo, integrante de Bandalos Chinos, alcanzando 4,9 puntos. El martes, con Mariano Martínez como invitado, el rating descendió a 4,3. El miércoles, la visita de Eva Dominici y Sergio Feferovich generó una leve suba, llegando a 4,4 puntos.
Si bien el programa todavía no se ubica entre los más vistos, continúa siendo una de las propuestas que se destacan dentro de la programación de El Trece.