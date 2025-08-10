Mario Pergolini dio una sorpresa en el rating en la que quedaron involucrados Javier Milei y un exitoso conductor

Cerrando una semana de repunte en las mediciones para Otro día perdido, el programa logró un notable número el viernes por dos motivos, uno casual y el otro planificado.

Mario Pergolini logró en los últimos días potenciar su rating gracias a la presencia de rendidores invitados en su nuevo programa, Otro día perdido (El Trece), y el viernes el conductor cerró su semana de repunte dando una sorpresa en las mediciones al colocarse entre las propuestas más vistas de la jornada en el canal del solcito.

Dos factores resultaron clave para que Pergolini alcance una mejor performance en el rating, uno de ellos fue prácticamente accidental, y se relacionó con la cadena nacional que brindó Javier Milei el viernes a las 21, situación que demoró el arranque de ciclos de El Trece como Buenas noches familia y Otro día perdido.

Mario Pergolini acertó en el rating con Darío Barassi como invitado barassi-pergolini Mario Pergolini conquistó un notable el rating el viernes, con un inesperado cambio de horario y Darío Barassi como invitado. Captura de video El Trece. En cambio, la otra razón del buen número que Mario Pergolini logró ese día, conectó con el gran atractivo de la figura invitada para la entrevista del late night show, Darío Barassi. El envío del prime time consiguió un promedio de 5.1 puntos de rating, con lo que se consagró como el segundo programa más visto este viernes en El Trece, y se ubicó por encima de la medición que consiguió en tal señal Javier Milei y su cadena nacional; que fue de 4.9.

El discurso en el que el presidente arremetió contra la oposición y defendió su veto a distintas leyes, fue emitido por todos los canales de aire y noticias, durante una extensión de 23 minutos. Por tal transmisión, los ciclos que lideran Guido Kaczka y Mario Pergolini sufrieron una demora en su arranque, cambio que benefició a Otro día perdido, que al comenzar casi media hora más tarde, a las 22:58, confrontó con Por el mundo; que inició a las 22:40.