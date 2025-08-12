Jey Mammon naufragó en el rating con su regreso a la televisión: por cuánto perdió frente a Mario Pergolini

Más allá de las expectativas, el debut de Medianoche con Jey no logró un buen resultado en las mediciones, y el programa quedó cuarto en su franja horaria.

Jey Mammon protagonizó este lunes su regreso a la televisión, con un ciclo de entrevistas programado en el horario previo a la medianoche, y el resultado en el rating no fue de lo más alentador.

Con Graciela Alfano como invitada, Medianoche con Jey comenzó a las 23:35 con un piso de 1 punto de rating que le dejó TL9 Denuncia. La actriz lo dio todo en el ida y vuelta con el conductor, abordando una rendidora gama de temas que fueron desde la polémica por el tapado que ella asegura haberle prestado a María Julia Alsogaray para posar en la legendaria portada de la revista Noticias, hasta los jugosos detalles sobre su relación con el expresidente Carlos Menem. Sin embargo, el estreno no logró despegar en las mediciones y se mantuvo en 0.6, lejos de la marca que en ese momento obtuvo Mario Pergolini con Sergio Goycochea en su living televisivo.

Concretamente, en la franja en la que compitieron Iván de Pineda, Jey Mammon y Mario Pergolini, se impuso claramente Pasapalabra (Telefe) con marcas que orbitaron entre los 6 y 7 puntos de rating, seguido de Otro día perdido (El Trece), que dio inicio a las 22:45 y quedó en el segundo puesto con números que rondaron entre los 4.0 y 4.5, en tanto que Pasó en América (América TV) quedó en tercer lugar con indicadores que oscilaron entre 1.5 y 1.9; y Medianoche con Jey (El Nueve) resultó cuarto con un recorrido que apenas fue de entre 0.6 y 1 punto.

Jey Mammon volvió a la televisión con un rating poco prometedor Medianoche con Jey: así fue el regreso de Jey Mammón a la televisión de la mano de El Nueve Otra competencia fuerte de este lunes, se dio en el segmento más candente del prime time, en el que una vez más se impuso La Voz Argentina (Telefe) con mediciones que se ubicaron entre los 11 y 12 puntos de rating, mientras en el mismo horario el debut de Trato Hecho (América TV) con Santi Maratea en la conducción logró entre 2 y 3 puntos, quedando esta nueva apuesta en la tercera posición detrás del certamen de canto y Buenas noches familia (El Trece), que consiguió marcas de entre 6 y 7 puntos.

Con el liderazgo de Telefe y El Trece en las noches de la televisión abierta argentina, canal América dio un paso adelante en afianzarse en el tercer escalón con su flamante incorporación de Trato Hecho, mientras El Nueve quedó claramente relegado a la cuarta posición con propuestas como Bienvenidos a ganar, TL9 Denuncia y Medianoche con Jey.