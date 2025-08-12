Graciela Alfano reveló un dato muy íntimo de su relación con Carlos Menem y dejó mudo a Jey Mammón
La exvedette fue la primera invitada del conductor en El Nueve y allí contó una fuerte información sobre la historia de amor que mantuvo con el expresidente.
Jey Mammón volvió a la pantalla chica luego de estar ausente durante mucho tiempo y la primera invitada fue nada más ni nada menos que Graciela Alfano. La mediática está en el centro del escándalo por sus declaraciones y la pelea contra Susana Giménez.
En el inicio de la charla, tocaron el tema de los romances que tuvo Graciela a lo largo de los años y Jey Mammón no dudó un segundo en preguntarle por estas historias: "¿Saliste con Menem, pero no conoces Olivos?".
Te Podría Interesar
Ante la respuesta negativa de Graciela Alfano, Jey le preguntó dónde mantenían intimidad y la mediática fue contundente: "En un barco en el río de La Plata. A mí no me gustaba (la Quinta) porque yo soy original, tengo que hacer otra cosa".
Graciela Alfano reveló un dato íntimo sobre su relación con Carlos Menem
"Entonces a él le quedaba cómodo y yo dije no, cómodo nada, yo soy Graciela Alfano si querés estar conmigo vamos al medio del río de La Plata". También dejó en claro que no le gustaba ir a Olivos, ya que era uno de los lugares de trabajo de Carlos Menem.
En otro momento de la charla, Graciela recordó el romance que tuvo con Diego Maradona: "Se compró un oso gigante que decía 'te amo' y se apareció en la puerta de mi casa. Me asomo al balcón y lo veo". Luego, contó que "terminamos en Plaza San Martín sentados en un banco" y posteriormente a esto concretaron en la casa de la exvedette.