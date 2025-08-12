Graciela Alfano reveló un dato muy íntimo de su relación con Carlos Menem y dejó mudo a Jey Mammón

La exvedette fue la primera invitada del conductor en El Nueve y allí contó una fuerte información sobre la historia de amor que mantuvo con el expresidente.

Jey Mammón volvió a la pantalla chica luego de estar ausente durante mucho tiempo y la primera invitada fue nada más ni nada menos que Graciela Alfano. La mediática está en el centro del escándalo por sus declaraciones y la pelea contra Susana Giménez.

En el inicio de la charla, tocaron el tema de los romances que tuvo Graciela a lo largo de los años y Jey Mammón no dudó un segundo en preguntarle por estas historias: "¿Saliste con Menem, pero no conoces Olivos?".

Ante la respuesta negativa de Graciela Alfano, Jey le preguntó dónde mantenían intimidad y la mediática fue contundente: "En un barco en el río de La Plata. A mí no me gustaba (la Quinta) porque yo soy original, tengo que hacer otra cosa".

Graciela Alfano reveló un dato íntimo sobre su relación con Carlos Menem El dato íntimo que reveló Graciela Alfano sobre su relación con Carlos Menem que dejó mudo a Jey Mammón "Entonces a él le quedaba cómodo y yo dije no, cómodo nada, yo soy Graciela Alfano si querés estar conmigo vamos al medio del río de La Plata". También dejó en claro que no le gustaba ir a Olivos, ya que era uno de los lugares de trabajo de Carlos Menem.