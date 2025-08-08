Esteban Trebucq se quebró en vivo en Otro Día Perdido al hablar de su familia

El periodista habló con sinceridad y dejó entrever detalles íntimos de su vida familiar que emocionaron a todos.

En la emisión del jueves 7 de agosto de Otro día perdido, Mario Pergolini sorprendió a Esteban Trebucq con una foto que desató una reflexión sobre las diferencias políticas en su familia. El conductor le enseñó a su invitado una imagen de su hermano, Matías, abrazando a Miriam Bregman.

"Yo esta foto la vi y pone 'el Trebucq bueno', como si ser de izquierda es de bueno y ser derecha es de malo", expresó Esteban al respecto.

Esteban Trebucq en Otro día perdido 4 Todo comenzó cuando Mario Pergolini le enseñó al periodista una foto de su hermano, Matías. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "¿Tienen esa discusión familiar?", preguntó Pergolini. "Sí, charlamos mucho. El domingo, por ejemplo, hicimos un asado y discutimos. Discutimos pero bien, no nos cagam** a trompadas. Nada, no pasa nada", contó el periodista, mostrando la buena relación con su familia a pesar de las diferencias.

Luego, la charla derivó hacia sus orígenes: “¿Tus padres? ¿Venís de una familia de qué tipo?". Y Trebucq le respondió con la voz quebrada: "Clase media. Mi viejo era veterinario. Nació en el campo, vino muy de abajo. Fue mejor promedio de la Universidad de La Plata. Y mamá nos crió a cuatro hermanos, sola.”