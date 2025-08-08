Guillermo Francella fue fulminante y criticó duramente al cine nacional: "No representan a nadie"

Siendo uno de los actores más importantes del cine y la televisión de Argentina, Guillermo Francella dio una opinión debatible.

Guillermo Francella quedó en el centro de la polémica después de que se viralizaran sus críticas al cine que no logra llenar las salas. En una entrevista, el reconocido actor apeló a una lógica de mercado para cuestionar el valor de ciertas producciones, lo que generó un fuerte debate en redes sociales y en el ámbito cultural. Sus declaraciones se alinean con el discurso del gobierno de Javier Milei, que ha aplicado un duro ajuste al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

francella en olga (1) Guillermo Francella se presentó en OLGA. Captura de streaming OLGA Durante su participación en el programa de streaming Olga, Francella sostuvo que "hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va". Con esta frase, el actor parece justificar el recorte presupuestario del gobierno al Incaa, que ha provocado despidos y ha puesto en riesgo el financiamiento del cine nacional. Para Francella, el éxito de una película se mide en la cantidad de espectadores, no en los premios que pueda recibir.

Guillermo Francella 1.jpg Guillermo Francella es uno de los actores más importante del país. Archivo MDZ Francella profundizó en su argumento, afirmando que este tipo de producciones "son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie". El actor cuestionó la falta de conexión con el público, lamentando que algunas cintas, a pesar de su reconocimiento en festivales, no logren generar un vínculo con la audiencia. "Hay obras muy premiadas pero que después decís '¿qué pasó?', estás viendo y decís '¿terminó? ¿cómo terminó?'", expresó.