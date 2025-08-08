¿Bajó o subió?: qué rating hizo Mario Pergolini con Esteban Trebucq como invitado a Otro día perdido

El periodista pasó por el nuevo programa de Pergolini el pasado jueves. ¿Cómo le fue al ciclo en materia de rating?

Esta semana, Otro día perdido tuvo invitados que dieron mucho de que hablar. El lunes, asistió al programa Roberto Moldavsky. Al día siguiente, el martes, fue el turno de Silvio Soldán. El miércoles dijo "presente" Moria Casán. Y el jueves, participó Esteban Trebucq.

En el programa, el periodista recordó cómo comenzó su carrera en Crónica TV, compartiendo una anécdota inolvidable sobre su debut. Por otro lado, al momento de hablar sobre su familia se emocionó y además abrió su corazón al expresarse acerca del último adiós que le dio a su padre. En cuanto a su vida sentimental, el comunicador reconoció estar en pareja con Sol Simunovic.

Esteban Trebucq en Otro día perdido 2 El periodista recordó sus inicios en Crónica TV. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Respecto al rating, la participación de Trebucq en el ciclo de Eltrece le hizo ganar a Mario Pergolini 5,2 puntos de rating. Cabe destacar que esta cifra es la misma que consiguió el conductor en las emisiones del martes y miércoles.

Por el momento, el número más alto de la semana fue el del lunes, ya que el programa logró 5,6 puntos.