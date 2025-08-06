Una inesperada revelación de Guillermo Francella en un famoso streaming dejó a todos sorprendidos

Cuando Guillermo Francella fue consultado sobre su actividad en redes, el actor impresionó al equipo de LUZU TV con su impensada respuesta.

El reconocido actor Guillermo Francella visitó Luzu TV para ser entrevistado en el programa conducido por su hija Yoyi , para hablar sobre su último proyecto cinematográfico, Homo Argentum. Durante la charla, sorprendió al confesar como navega en redes sociales.

Aunque evita mostrar su vida privada en internet, admitió que le intriga observar las actividades de otras personas. “¿Tiene TikTok? ¿Tiene Instagram?”, le consultaron. “Falsos. Una identidad oculta”, reveló con humor en el programa de streaming.

Los conductores indagaron sobre sus preferencias en redes sociales: “¿ Qué mirás? ¿Cómo es tu algoritmo de TikTok? ¿Videos de qué?”. Sin embargo, el protagonista de El secreto de sus ojos restó importancia: “No, me veo... nada, boludeces”, bromeó.

Más tarde, Guillermo Francella detalló su rutina digital: "Sigo a mucha gente que me gusta seguir y después me divierto con los reels, sobre todo en Instagram. Pero con un nombre de fantasía". Así, dejó claro que disfruta del anonimato virtual usando cuentas falsas.