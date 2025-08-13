Pasó en vivo: Mario Pergolini y Mariano Martínez se animaron a competir por su físico
El actor estuvo en "Otro día perdido" y el conductor le propuso hacer una comparación de sus cuerpos.
El pasado martes 12 de agosto, Mariano Martínez visitó el programa Otro día perdido y sorprendió con su sinceridad sobre su estado físico. “Yo hoy por hoy, no estoy entrenando de tan alto rendimiento”, confesó el actor, dejando en claro que, pese a su aspecto cuidado, no mantiene la rutina intensa que solía tener.
Durante el intercambio con Mario Pergolini, el conductor le propuso a su invitado a comparar sus físicos frente a la cámara. "A ver, ponete, por favor, así la gente compara" dijo, mientras Martínez comenzaba a descubrir parte de su torso, generando un divertido momento de complicidad entre ambos.
Te Podría Interesar
Al ver la escena, el periodista bromeó: "No, tanto no iba a hacer. ¡Mirá la confianza del tipo que ya iba a hacer así! Yo llego a hacer eso y la gente vomita".
Luego, el conductor pidió a Martínez que se pusiera de perfil y afirmó en tono irónico que "estaban iguales" a lo que el actor respondió con elogios: "Te veo muy bien, cada día mejor".
Mirá el divertido momento entre Mario Pergolini y Mariano Martínez en Otro día perdido
La conversación finalizó con un consejo sobre bienestar. Pergolini quiso saber qué debería hacer, y Martínez le respondió: "Más por salud te lo recomendaría y por la cabeza. Te juro que te re desestresa".