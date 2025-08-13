Presenta:

Pasó en vivo: Mario Pergolini y Mariano Martínez se animaron a competir por su físico

El actor estuvo en "Otro día perdido" y el conductor le propuso hacer una comparación de sus cuerpos.

Mariano Martínez pasó por Otro día perdido el pasado martes.

El pasado martes 12 de agosto, Mariano Martínez visitó el programa Otro día perdido y sorprendió con su sinceridad sobre su estado físico. “Yo hoy por hoy, no estoy entrenando de tan alto rendimiento”, confesó el actor, dejando en claro que, pese a su aspecto cuidado, no mantiene la rutina intensa que solía tener.

Durante el intercambio con Mario Pergolini, el conductor le propuso a su invitado a comparar sus físicos frente a la cámara. "A ver, ponete, por favor, así la gente compara" dijo, mientras Martínez comenzaba a descubrir parte de su torso, generando un divertido momento de complicidad entre ambos.

El actor contó que ya no entrena como antes.

Al ver la escena, el periodista bromeó: "No, tanto no iba a hacer. ¡Mirá la confianza del tipo que ya iba a hacer así! Yo llego a hacer eso y la gente vomita".

Luego, el conductor pidió a Martínez que se pusiera de perfil y afirmó en tono irónico que "estaban iguales" a lo que el actor respondió con elogios: "Te veo muy bien, cada día mejor".

Mirá el divertido momento entre Mario Pergolini y Mariano Martínez en Otro día perdido

Mario Pergolini Y Mariano Martínez Se Compararon Para Ver Quién Tiene El Mejor Físico

La conversación finalizó con un consejo sobre bienestar. Pergolini quiso saber qué debería hacer, y Martínez le respondió: "Más por salud te lo recomendaría y por la cabeza. Te juro que te re desestresa".

