El actor fue invitado por el conductor de El Trece a "Otro Día Perdido" y allí revelo el mal momento que pasó en su infancia.

Mariano Martínez es uno de los galanes que tiene el mundo artístico de nuestro país. El actor que ha participado en diferentes novelas no ha tenido una vida fácil, ya que cuando era menor de edad sufrió un terrible accidente que casi le cuesta la vida.

Mario Pergolini decidió invitar al artista a "Otro Día Perdido" y fue allí donde Mariano reveló el duro momento que le tocó pasar a él y a toda su familia: "Un bondi me pisó a los 9 años". Ante esto, el periodista se sorprendió y pidió que le cuente los detalles de la terrible situación.

"Yo iba a comprar con amigos para merendar y el bondi sale muy fuerte de una parada que no tenía señal ni nada, no lo veo venir. Sale de su terminal, no me ve, yo lo veo venir y me pega acá (en las costillas), siento que me corrió Dios o yo, con la agilidad que manejaba en ese momento me corrí".

Mariano Martínez contó detalles del accidente que casi le cuesta la vida Mariano Martínez visitó a Mario Pergolini y reveló detalles del accidente que casi le cuesta la vida: "Me agarró la pierna y..." Luego, agregó: "Me pega, logro correr todo el cuerpo, me agarra la pierna con la rueda de adelante y con la rueda de atrás me pellizca y me salvé de que no me mate porque me pisaba el cuerpito y todo".