¡Se filtró todo! Cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Después de meses de rumores, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comienza a tomar forma. A pesar de que la pareja siempre ha mantenido un perfil bajo, las últimas revelaciones han encendido las redes sociales y llenado de expectativa a sus seguidores. La primicia, que llegó a través de una periodista de espectáculos, sugiere que el gran evento podría celebrarse en Argentina, lo que tiene a todos expectantes por más detalles.

Tini y De Paul La pareja se mostró unida. Créditos: Instagram: rodridepauldaily La información fue revelada por Pochi, de la cuenta Gossipeame, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la consulta de un seguidor sobre una posible boda a fin de año, la periodista respondió de forma contundente: "Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina". Este dato no solo confirma la unión, sino que también sugiere que el país será el escenario de una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo.

tini de paul casamiento La información clara sobre la boda. @gossipeame Esta revelación llega después de que el periodista Gustavo Méndez confirmara en el programa Mujeres Argentinas que la propuesta de matrimonio ya se había realizado. Según Méndez, Rodrigo De Paul le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico a Marruecos. El periodista describió ese momento como un punto de inflexión en la relación, sellando el compromiso de la pareja en un entorno de ensueño.