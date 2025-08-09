Presenta:

¡Se filtró todo! Cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de acompañarse en sus momentos más importantes, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha de casamiento.

Antonella Ramírez

Las dos personalidades ya tienen fecha de boda. / Archivo MDZ

Después de meses de rumores, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comienza a tomar forma. A pesar de que la pareja siempre ha mantenido un perfil bajo, las últimas revelaciones han encendido las redes sociales y llenado de expectativa a sus seguidores. La primicia, que llegó a través de una periodista de espectáculos, sugiere que el gran evento podría celebrarse en Argentina, lo que tiene a todos expectantes por más detalles.

Tini y De Paul
La pareja se mostró unida. Créditos: Instagram: rodridepauldaily

La información fue revelada por Pochi, de la cuenta Gossipeame, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la consulta de un seguidor sobre una posible boda a fin de año, la periodista respondió de forma contundente: "Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina". Este dato no solo confirma la unión, sino que también sugiere que el país será el escenario de una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo.

tini de paul casamiento
La información clara sobre la boda.

Esta revelación llega después de que el periodista Gustavo Méndez confirmara en el programa Mujeres Argentinas que la propuesta de matrimonio ya se había realizado. Según Méndez, Rodrigo De Paul le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico a Marruecos. El periodista describió ese momento como un punto de inflexión en la relación, sellando el compromiso de la pareja en un entorno de ensueño.

Tini y de Paul.jpg
Tini y Rodrigo volvieron hace pocos meses.

El compromiso parece haber fortalecido aún más su relación. Recientemente, Tini y su familia acompañaron a De Paul en su incorporación al Inter de Miami, donde se los vio más unidos que nunca. A pesar de las exigencias de sus carreras, ambos demuestran una gran consolidación y planes a futuro. De hecho, Méndez también reveló que el futbolista le habría confesado a su círculo íntimo que la casa que compró en Miami fue pensada para que vivan juntos "el resto de su vida".

