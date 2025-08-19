Mirá el look que usó Pampita para un paseo en helicóptero: las fotos

No te pierdas las fotos del outfit que llevó Pampita, con un estilismo monocromático lleno de elegancia y actitud.

Pampita volvió a demostrar que, para ella, cualquier momento es una oportunidad para desplegar todo el estilo. Esta vez, lo hizo para un paseo en helicóptero. Lo compartió todo en sus redes sociales, desde la caminata por el helipuerto hasta el despegue, y en lugar de un conjunto casual, la modelo apostó por un look sastrero monocromático en tono borgoña.

El conjunto estaba compuesto por un blazer oversize con hombros marcados y mangas arremangadas, acompañado de un short a juego que, a primera vista, simulaba ser una minifalda. El efecto visual resultó favorecedor, estilizando la figura y manteniendo una estética actual.

Para equilibrar la intensidad del borgoña, Pampita incorporó un body negro, que no solo generó contraste, sino que también le dio un toque de sobriedad al conjunto. Este contraste permitió que el traje se llevara todo el protagonismo sin que el look se sintiera saturado.

El calzado estuvo en el mismo tono que el traje, y se trató de unos tacos finos que prolongaron la línea de las piernas. Como accesorios, eligió lentes de sol ovalados estilo cat-eye y un peinado suelto con ondas suaves, logrando un beauty look natural.