Qué pasará con los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Fruto de su amor, Benjamín Vicuña y la China Suárez trajeron al mundo a Magnolia y Amancio. ¿Con quién estarán los pequeños tras el conflicto?

Si bien ya está definido que Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez, se instale con su mamá y Mauro Icardi en Turquía, hasta ahora se desconocía que iba a ocurrir con Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña. Esto es así porque el actor revocó el permiso permanente de viaje.

Sin embargo, Naiara Vecchio en Implacables contó: "En cuanto a esta estrategia nueva que tienen los abogados, a mí me confirman que está todo encaminado como para que los chicos estén treinta días con la madre y diez con el padre. Esto, de todas maneras, tiene que ver con lo que va a ser pactar viaje a viaje".

Y añadió: "Los abogados de ambas partes me dicen que los chicos van a estar más días con la mamá, esto sería parte de un convenio que aceptó Benjamín Vicuña después de que la China Suarez borrara el posteo donde hablaba de él y supuestas adicciones. Esto a él no le gustó, así que hay conciliación pero a través de abogados, ellos no se hablan".