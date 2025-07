Qué pasará entre la China Suárez y Benjamín Vicuña a partir del 8 de agosto

“Yo lo que tengo entendido, es que vuelve el 8 de agosto y a partir de esa fecha empezaría un nuevo régimen de visitas que no saben si va a ser como el que tienen hasta ahora o lo van cambiar. ¡Porque está todo mal entre ellos! No se hablan, se odian, se detestan”, contó el periodista.

Y agregó: "Entonces, a partir del 8 de agosto, por lo que tengo entendido, ahí van a empezar a tratar el tema”. Acto seguido, Guido Záffora sumó: “Esta información con pinzas y me llega del lado de Vicuña, sé que su abogado no quiere hablar, pero atención con los próximos pasos de Benjamín después del posteo donde lo trató de mal padre y adicto".

"Estarían estudiando bien las palabras de la China, él no quiere afectar a sus hijos, pero sigue muy enojado y, sobre todo, por un arreglo que a él no le convenció, pero tuvo que ceder para que el escándalo no escale”, continuó.