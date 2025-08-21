¿Embarazo confirmado? Wanda Nara dejó en shock a la prensa con sus declaraciones
La modelo fue abordada por la prensa este jueves en el Aeropuerto de Ezeiza e hizo una inesperada revelación en vivo.
En medio del escándalo mediático y judicial que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi, este jueves la empresaria lanzó una frase sobre la relación del futbolista con María Eugenia Suárez, alias "La China" Suárez, que sorprendió a todos.
Y es que, la prensa fue a buscar a Nara al Aeropuerto de Ezeiza en pleno conflicto con el deportista y, en un momento, la modelo hizo una revelación totalmente inesperada.
Te Podría Interesar
"Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos", contó Wanda, dando a entender que Suárez estaría embarazada.
"Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen", dejó en claro la conductora. "No es una bomba, me llamaron para comunicar", añadió Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de "La China".
Esto fue lo que dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi
Hace pocos días, los rumores de un embarazo de la actriz comenzaron a circular luego de que Suárez publicara unas imágenes en Instagram donde Icardi aparece apoyado en la panza de María Eugenia.