¿Embarazo confirmado? Wanda Nara dejó en shock a la prensa con sus declaraciones

La modelo fue abordada por la prensa este jueves en el Aeropuerto de Ezeiza e hizo una inesperada revelación en vivo.

Wanda Nara habló con la prensa este jueves por la mañana.

En medio del escándalo mediático y judicial que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi, este jueves la empresaria lanzó una frase sobre la relación del futbolista con María Eugenia Suárez, alias "La China" Suárez, que sorprendió a todos.

Y es que, la prensa fue a buscar a Nara al Aeropuerto de Ezeiza en pleno conflicto con el deportista y, en un momento, la modelo hizo una revelación totalmente inesperada.

Wanda Nara en Puro Show 2 La modelo se expresó sobre el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos", contó Wanda, dando a entender que Suárez estaría embarazada.

"Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen", dejó en claro la conductora. "No es una bomba, me llamaron para comunicar", añadió Wanda Nara sobre el supuesto embarazo de "La China".