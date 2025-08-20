Aseguran que Mauro Icardi le habría pegado un cabezazo a un hincha: el fuerte video

En las últimas horas se comenzó a viralizar un corto video donde se puede ver a un grupo de hinchas alrededor del futbolista quien parece propinar un fuerte golpe con su cabeza.

Mauro Icardi no la está pasando para nada bien en estas últimas horas, ya que comenzó a viralizarse un contenido a través de las diferentes redes sociales donde se lo puede ver muy enojado mientras se encontraba con Eugenia China Suárez. En el clip se ve a la estrella del Galatasaray junto a un grupo de hinchas, pero todo se descontroló y él habría reaccionado de la peor manera.

Mientras se veían celulares de diferentes hinchas preparados para pedirle una foto a Icardi, él se queda mirando a un punto fijo que podría ser un fanático y lanza un fuerte cabezazo. Inmediatamente, al ver esto, la gente reacciona y hasta la China Suárez, quien estaba con sus pequeños hijos, comenzó a gritarle a la persona que habría provocado al jugador.

El periodista Juan Etchegoyen fue uno de los tantos comunicadores que postearon el video: "Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan del Galatasaray mientras se iba con la China Suárez y sus hijos. Muy violento todo". Por el momento solo ha trascendido el video y no las razones de por qué el argentino reaccionó de esta manera.

Posteriormente a esta situación, Mauro Icardi y la China Suárez se fueron escoltados por el personal policial mientras los gritos seguían en la parte donde se encontraban los fanáticos. En las redes, los usuarios lo destrozaron al futbolista.