Wanda Nara, sin filtro contra Mauro Icardi: lo acusó de abandonar a sus hijos

No para la batalla mediática, legal y virtual entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez la rubia dijo de todo en X.

Una vez más, Wanda no se guardó nada y apuntó contra Icardi. / @wanda_nara

El Día del Niño, lejos de ser un momento de tregua, se convirtió en un nuevo campo de batalla mediático para Wanda Nara y Mauro Icardi. La empresaria aprovechó la significativa fecha para lanzar un fuerte descargo en redes sociales, en el que renovó su reclamo por la millonaria deuda de alimentos que, según sus palabras, el futbolista mantiene con sus hijos.

Wanda Nara comenzó su descargo con una reflexión sobre la "violencia" que, para ella, no solo es física por parte de Mauro Icardi. "Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir", escribió, en una clara alusión al comportamiento de Icardi. "Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show", agregó, con una ironía evidente.

Filtran detalles sobre la revinculación de Mauro Icardi con las hijas que tiene con Wanda Nara, Francesca e Isabella. Foto: Instagram @mauroicardi. Mauro Icardi junto a las hijas que tiene con Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi La empresaria no dudó en dar detalles del conflicto económico: "No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia". Además, Wanda hizo una dura acusación, señalando que Icardi estaría pagando la educación de "nuevos nenes" por "venganza" a su familia, mientras que el colegio de sus propios hijos no lo paga desde hace dos años.

En su escrito, la conductora de televisión se preguntó cómo Icardi puede salir del país sin cumplir con sus obligaciones. "Cómo puede salir del país como si nada si hace diez meses no paga ni la obra social y ni un peso de alimentos", se cuestionó, al mismo tiempo que criticó a las abogadas del futbolista por "festejarle a un padre semejante abandono".