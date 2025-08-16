Mauro Icardi le dedicó un gol a la China Suárez y la actriz lo celebró lanzándole un dardo a Wanda Nara

Luego de que Mauro Icardi metiera un gol en su regreso a la cancha, la China Suárez aprovechó para apuntar sutilmente contra la conductora de Telefe en redes sociales.

El delantero argentino Mauro Icardi no tardó en demostrar su impacto tras volver al Galatasaray. Apenas tres minutos después de ingresar como suplente, anotó el tercer tanto en el 3-0 frente al Karagumruk, rompiendo una sequía de 281 días sin jugar. El futbolista, visiblemente emocionado, dedicó su gol la China Suárez en redes sociales.

El encuentro marcó el regreso triunfal de Icardi tras una larga recuperación de lesiones. A pesar de no ser titular, su aparición fue decisiva: con una rápida intervención, selló el resultado y confirmó que su trabajo físico dio sus frutos. Tras festejar con sus compañeros, el exjugador del PSG miró hacia las gradas y levantó los brazos en señal de dedicación.

Como era de esperarse, Suárez no se quedó callada. La actriz y cantante compartió en sus historias de Instagram una foto de Icardi celebrando, acompañada de un contundente mensaje: "Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón, Mauro Icardi". La publicación, cargada de ironía, pareció apuntar directamente a Wanda Nara, con quien el futbolista mantiene conflictos judiciales pendientes.

La tajante publicación que hizo la China Suárez apuntando contra Wanda Nara de manera indirecta 720 ICARDI La historia de Instagram en la que la China Suárez le tiró un palito a Wanda Nara. Foto: Instagram @sangrejaponesa El llamado "Chinagate" sigue generando repercusión en redes, donde la pareja suele compartir detalles de su vida. En esta ocasión, el gesto de Icardi y la respuesta de la China reavivaron la polémica, demostrando que, más allá del fútbol, su relación sigue siendo tema de conversación.