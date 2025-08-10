El inesperado regreso de Rufina Cabré a la Argentina: qué pasó en Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi

Rufina Cabré , la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez , volvió a la Argentina antes de lo previsto tras una corta estadía en Turquía , país al que se había mudado junto a su mamá y sus hermanos. La noticia tomó por sorpresa al público y desató todo tipo de especulaciones.

Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), la decisión fue personal: “ Rufina extrañaba un poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía , quería venir y aprovechar estos días de nuevo en Argentina para ver a la gente que quiere, para estar con su papá y con sus amigos”.

Karina Iavícoli sumó otro dato: existe la posibilidad de que Rufina retorne a Turquía en septiembre acompañada por Nicolás Cabré , para que él conozca el nuevo entorno y participe de su adaptación escolar. La decisión final dependerá de la agenda laboral del actor.

Mientras tanto, la llegada se produjo el viernes 8 de agosto por la noche. El vuelo aterrizó a las 22:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, estuvo presente para recibir a sus hijos y vivir un emotivo reencuentro.

Rufina se despidió cariñosamente de sus hermanos antes de salir con su abuela, Marcela Riveiro. Pampita también estuvo en la terminal, en una postal familiar que llamó la atención por el clima cordial.

Desde el otro lado, la China Suárez y Mauro Icardi finalizaron su mudanza a una lujosa casa en Beikta, con vistas al Bósforo. La vivienda combina ubicación privilegiada, comodidad y diseño, y fue remodelada recientemente por la actriz para instalarse de manera definitiva.

La palabra de Nicolás Cabré ante el regreso de su hija

En diálogo con Teleshow, Cabré aclaró que todo está organizado y que la prioridad es su hija: “Obvio que se extraña, pero estamos todo el tiempo en contacto. Admiro que adquiera esta aventura de irse del país. Irá al colegio allá. Hay cosas que se deberán cumplir, está todo en paz. Con La China estaremos de acuerdo o no en las formas, pero la prioridad siempre es Rufina”.

El recibimiento de Benjamín Vicuña hacia la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez

Por ahora, Rufina aprovechará sus días en Buenos Aires para estar con su papá, familiares y amigos. En septiembre podría regresar a Turquía, posiblemente junto a Cabré, para comenzar el calendario escolar internacional.