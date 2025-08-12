Destrozan a Fátima Florez por sus paupérrimas imitaciones en un exclusivo evento privado en España

Tras una llamativa performance, Fátima Florez fue criticada por las extrañas imitaciones de Rafaella Carrá y Shakira en una gala organizada por un famoso actor.

Se realizó en España este domingo 10 de agosto una nueva edición de Starlite, la gala benéfica que organiza el famoso actor Antonio Banderas en su cumpleaños, que dicho sea de paso, no estuvo presente. Entre los prestigiosos invitados se encontraba Fátima Florez, quién realizó una polémica imitación de Shakira y Rafaella Carrá sobre el escenario del exclusivo evento.

En LAM (América TV), no dudaron en defenestrar la actuación en vivo que realizó Fátima, por lo que describieron su desempeño escénico como “dudosas imitaciones”, si bien las panelistas destacaron que la artista siempre hace una excelente performance en vivo, en esta oportunidad la famosa imitadora dejó mucho que desear, o al menos capturó la atención solo con ver y oír el video de las dos llamativas actuaciones en las que encarnó a dos grandes divas de la música.

Captura de pantalla (141) El momento en el que Fátima Florez canta la nota final del hit "Fiesta" de Rafaella Carrá. Foto: captura pantalla LAM (América TV) "Si hay algo que hace bien es imitar gente, sin embargo, alguien la está boicoteando", expresó Ángel de Brito, algo consternado por lo que apreció en el material que expuso. Luego de revelar las polémicas imágenes sentenció: "Mi querida amiga Nacha Guevara diría menos es más".

Las fallidas imitaciones de Fátima Florez en Marbella Criticaron duramente a Fátima Florez por sus fallidas imitaciones Criticaron duramente a Fátima Florez por sus paupérrimas imitaciones en una gala benéfica organizada por Antonio Banderas. Video: LAM (América TV) El equipo de LAM criticó la agitación de Fátima Flórez en la imitación que hizo de Rafaella Carrá y la forma de cantar, sobre todo la nota final de la exitosa canción Fiesta, en la que realmente se desluce el talento de la artista.