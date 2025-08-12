Destrozan a Fátima Florez por sus paupérrimas imitaciones en un exclusivo evento privado en España
Tras una llamativa performance, Fátima Florez fue criticada por las extrañas imitaciones de Rafaella Carrá y Shakira en una gala organizada por un famoso actor.
Se realizó en España este domingo 10 de agosto una nueva edición de Starlite, la gala benéfica que organiza el famoso actor Antonio Banderas en su cumpleaños, que dicho sea de paso, no estuvo presente. Entre los prestigiosos invitados se encontraba Fátima Florez, quién realizó una polémica imitación de Shakira y Rafaella Carrá sobre el escenario del exclusivo evento.
En LAM (América TV), no dudaron en defenestrar la actuación en vivo que realizó Fátima, por lo que describieron su desempeño escénico como “dudosas imitaciones”, si bien las panelistas destacaron que la artista siempre hace una excelente performance en vivo, en esta oportunidad la famosa imitadora dejó mucho que desear, o al menos capturó la atención solo con ver y oír el video de las dos llamativas actuaciones en las que encarnó a dos grandes divas de la música.
Te Podría Interesar
"Si hay algo que hace bien es imitar gente, sin embargo, alguien la está boicoteando", expresó Ángel de Brito, algo consternado por lo que apreció en el material que expuso. Luego de revelar las polémicas imágenes sentenció: "Mi querida amiga Nacha Guevara diría menos es más".
Las fallidas imitaciones de Fátima Florez en Marbella
El equipo de LAM criticó la agitación de Fátima Flórez en la imitación que hizo de Rafaella Carrá y la forma de cantar, sobre todo la nota final de la exitosa canción Fiesta, en la que realmente se desluce el talento de la artista.
Otros detalles que remarcaron las angelitas fue la elección de las pelucas y el vestuario para su actuación, haciendo particularmente hincapié en la que utilizó para Shakira. Aunque los comentarios fueron hechos con humor, y cada panelista aportaba su incisiva opinión, los magros resultados del show de Fátima saltaron a la vista solo con ver los videos que pusieron al aire.