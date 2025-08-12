La conductora de América aniquiló a la actriz en "Sálvese Quien Pueda" tras los dichos contra ella en una reciente entrevista.

Una nueva guerra se desató en el mundo del espectáculo entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre. Es que la artista realizó durísimas declaraciones contra la conductora de América, quien no se guardó nada y salió con los tapones de punta y le dio una fuerte respuesta en su programa.

Esmeralda confirmó en una entrevista que se encuentra en juicio con la panelista de LAM y sostuvo que "ella habla de los demás pestes y está obsesionada conmigo, es un tema que tiene ella. No tengo nada más que hablar de esa persona, me parece siniestra".

Mitre llevó a la Justicia a Yanina por expresar en uno de sus programas que ella se encontraba en situación de indigencia y expresó que por esto tendrá que dar explicaciones. Lo cierto es que la conductora no se quedó callada y respondió furiosa.

Yanina Latorre enfurecida con Esmeralda Mitre Furiosa: Yanina Latorre destrozó a Esmeralda Mitre y estalló el escándalo "Yo tengo casa, departamentos. Lo que tengo lo hicimos laburando mi marido y yo juntos, mantengo a mi vieja, mantengo a mi hermana y vos estás en la indigencia", comenzó Yanina. Luego, agregó que "me estás tratando de grasa y no hay nada más grasa que creerte empresaria sin serlo".