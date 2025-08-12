El exmarido de Fátima Florez lanzó una dura aseveración relacionada con el conflicto judicial que atraviesan

Entrevistado por un famoso programa de chimentos, Norberto Marcos habló de la difícil y dolorosa situación legal que atraviesa actualmente con Fátima Florez.

Durante una entrevista con Intrusos (América TV), en primer lugar, Norberto Marcos aclaró que nunca intentó insinuar que Fátima Florez y el presidente Javier Milei se usaron mutuamente durante su romance. “Lo dije con la mejor de las ondas. Jamás pensaría mal de ella, todo lo contrario. Es sabido el cariño que siento por ella y lo he sentido toda mi vida, que es amor, más que cariño”, aseguró.

El reconocido productor teatral manifestó su inquietud ante la falta de comunicación con su expareja, Fátima Florez, y advirtió que, de continuar así, “va a terminar todo mal”. Además, expresó su descontento por los enfrentamientos públicos que han mantenido en los últimos tiempos.

Afectado por el enfrentamiento judicial con la imitadora, Marcos también se refirió a los comentarios de Florez sobre posibles revelaciones, señalando: “Sería el último en tratar de herirla o lastimarla de algún modo. Me preocupa mucho esa especie de amenaza -refiere al señalamiento de Fátima- ‘Si hablara’. Si hay algo que quiera decir, que lo diga porque sino queda todo en una nebulosa y estamos todos en un manto de sospecha. Si nos dejamos llevar por esas cosas, va a terminar todo mal. Nos tendríamos que juntar a hablar y ponernos de acuerdo”.

Las duras declaraciones del exmarido de Fátima Florez Fátima Florez y Norberto cada vez más inmersos en el conflicto legal Fátima Florez y Norberto cada vez más inmersos en el conflicto legal. Video: Intrusos (América TV) Sobre los trámites legales posteriores al divorcio, el empresario admitió que el proceso judicial aún está en curso: “Todavía estamos en instancias judiciales, es un proceso que no busqué y aquí estamos. No hacía falta poner abogados”. Agregó con pesar que le duele resolver sus diferencias a través de abogados y medios, en lugar de una conversación personal: “Duele tener que respondernos a través de las cámaras y los letrados, cuando fuimos dos personas que convivimos por muchos años. Cuando la invito a tomar un café, no tenemos oportunidad de dialogar. Me hubiera gustado que -Marcelo- Polino, que es amigo de los dos, intercediera”.