Morena Rial destrozó en redes sociales al padre de su hijo menor con incisivas y lapidarias frases

Con el picante estilo que la caracteriza, Morena Rial no dudó en apuntar ferozmente contra su expareja usando sus redes sociales como arma.

La joven influencer, liberada de la cárcel hace pocos meses, no dudó en criticar duramente al padre de su niño a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones en Instagram, Morena Rial lo acusó de desinterés y lo insultó, exigiendo que no busque acercarse al menor.

"Estoy harta de tus reclamos. “Me tenés cansada con los reclamos, te pensas que voy a seguir aguantándome tus pe*, las aguanté bastante tiempo, nunca te importo el bebé", expresó con indignación. Además, aclaró que, aunque no es el tipo de madre que aleja a un niño de su padre, en el caso de su expareja la evidencia es clara: "Cuando alguien demuestra que no quiere involucrarse, no hay que forzar las cosas".

Con un lenguaje crudo, Rial aseguró que Matías Ogas nunca mostró un verdadero compromiso con el bebé: "Siempre insistí porque creí que era lo correcto, pero ahora sé que es mejor mantenerte lejos, sucio". También ironizó sobre quienes pretenden aparecer esporádicamente: "Es gracioso cómo algunos se hacen los familiares comprometidos una vez al mes. Mi hijo no es un objeto que usan cuando les conviene".

Morena Rial fue contundente respecto al padre de su segundo hijo Morena Rial contra el padre de su hijo en redes sociales Morena Rial contra el padre de su hijo Amadeo. Video: Lape Club Social (América TV) La joven madre fue contundente al afirmar que Amadeo no necesita ese vínculo: "Gracias a Dios, no le falta amor ni requiere de tu cariño mezquino y asqueroso. La palabra 'papá' te queda enorme, compañero, y a tu familia todas las palabras les sobran". Sus mensajes estuvieron cargados de sarcasmo y enojo.