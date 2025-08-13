Los estremecedores detalles de la situación que atravesaba Julieta Prandi con Claudio Contardi cuando regresaba de trabajar: "Muy terrible"

Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas el calvario que vivía Julieta Prandi con Claudio Contardi, con escenas de celos y conflictos al llegar a casa.

Julieta Prandi llevó a juicio a su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y, según reveló Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, la conductora sufrió episodios de celos extremos durante su matrimonio, especialmente vinculados a su participación en programas televisivos.

En el programa de Eltrece, Belén Ludueña adelantó que Méndez contaría detalles sobre el comportamiento de Contardi y con quiénes se ponía celoso. "La información que me llegó es muy fuerte y también muestra un tipo de comportamiento que tal vez uno lo minimiza y esto no está bueno", aseguró el periodista.

Gracias por venir Julieta Prandi fue una de las conductoras del programa "Gracias por venir" Captura de pantalla Youtube Lagrimita y Morisqueta. Según Méndez, uno de los momentos más conflictivos ocurrió cuando Prandi trabajaba en el programa de Gerardo Rozín, Gracias por venir. "Cuando hacía el programa, Julieta no podía bailar con los invitados", reveló el panelista, explicando que estas situaciones generaban tensiones en su hogar.

"Voy a nombrar dos que a Contardi lo habría puesto muy celoso y que ella lo padeció cuando volvió a su casa", adelantó el panelista. Y allí comenzó su relato: "Uno fue Django. Django muy seductor, toquetón, fue uno de los problemas más graves que tuvo cuando ella llegó a su casa. Fue una escena de celos, pero terrible. Muy terrible".

Esto fue lo que contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas sobre Julieta Prandi y Claudio Contardi Gustavo Méndez Reveló Detalles Del Calvario Que Vivía Julieta Prandi Con Claudio Contardi "Y la segunda fue con Sergio Dalma. Rozín les pedía que salieran todos a bailar, ella en un momento dijo 'chicas, yo no puedo salir a bailar'. Y le explicaron 'mirá, todos tienen que salir a bailar porque de eso se trata el programa'. 'No, pero me trae problemas en mi casa'", añadió Méndez.