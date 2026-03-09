Lola Latorre cometió un error insólito en Pasapalabra y en las redes no la perdonaron: "Era la más fácil"

Sin lugar a dudas, el clásico desafío final de Pasapalabra , conocido como " El Rosco ", exige agilidad mental y precisión para responder cada consigna. Sin embargo, más allá de la dificultad de las preguntas, muchas veces los participantes terminan fallando por la presión del momento y los nervios del juego.

En la última emisión del ciclo de Telefe, Lola Latorre protagonizó un momento inesperado al cometer un error en una de las preguntas y reaccionar de manera espontánea frente a las cámaras.

La hija de Yanina Latorre había llegado al ciclo acompañada por compañeros del programa Rumis, entre ellos Julieta Poggio, Sebi Manzoni y Lizardo Ponce.

En el tramo decisivo, la joven se enfrentó justamente a Lizardo para intentar quedarse con el premio mayor del juego. No obstante, en la letra "Q" los nervios le jugaron en contra.

"Contiene la letra q: natural de Neuquén provincia de la Argentina, o de su capital", le dijo Iván Pineda a la participante. "Neuquenino", respondió Latorre, e inmediatamente notó el error que había cometido. "¡No, neuquino!", corrigió la influencer. "Ay, qué pa...", expresó tras lo ocurrido. "Era la más fácil, ay no", se lamentó Latorre.

Después de ese traspié inicial, la participante no logró recuperarse en el resto del juego. Sumó otros dos errores y apenas alcanzó 12 respuestas correctas, mientras que Lizardo acumuló 19 aciertos y terminó quedándose con la victoria de la jornada.

Como suele ocurrir con los momentos virales de televisión, el error de Lola Latorre en "El Rosco" de Pasapalabra también se trasladó a las redes sociales, donde no faltaron las bromas, memes y algunas críticas de los usuarios.