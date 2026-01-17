Lola Latorre deslumbró con su look playero en Punta del Este

No te pierdas el look playero que lució Lola Latorre en Punta del Este, con detalles en cuadrillé y capelina para inspirarte.

Lola Latorre, instaladísima en la costa uruguaya, compartió con sus seguidores uno de los looks que eligió para un día de playa. Siempre atenta a lo que se viene, la influencer apostó por un conjunto estampado cuadrillé en tonos tierra suave. La elección del print resultó en un aire retro y fresco que funcionó perfecto bajo el sol esteño.

El top contaba con frunces en el escote, lo que le dio textura y un ajuste delicado al torso, mientras que el minishort, tan corto que rozó el formato culotte, logró el espíritu descontracturado del look.

Para completar el estilismo, Lola eligió complementos infaltables de playa. Lució una capelina de mimbre beige, de ala ancha e irregular, que le le dio un toque chic sin esfuerzo.

El bolso tejido en color bordó fue el detalle que rompió con la paleta neutra y le dio profundidad al conjunto. Un acento de color bien pensado que elevó el look.

Por último, la joyería plateada acompañó de forma sutil, mientras que el pelo suelto al viento y la cara al natural reforzaron la idea de un estilismo relajado. “Últimas de Punta del Este. Un verano que tuvo de todo y más”, escribió junto a un emoji de corazón.