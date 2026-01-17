Prepará un batido de frutas con yogurt y avena con esta receta súper fácil

Los batidos de fruta son, sin dudas, nuestros aliados del verano a la hora de necesitar algo fresco y nutritivo. Este batido funciona tanto como desayuno liviano como merienda contundente, gracias a una combinación equilibrada de frutas, lácteos y cereales. El resultado de esta receta es un batido natural, sin agregados artificiales, con sabor intenso a fruta y una consistencia que se disfruta con cuchara o sorbete. ¡Manos a la obra!