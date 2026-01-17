Prepará un batido de frutas con yogurt y avena con esta receta súper fácil
Receta para lograr un batido de frutas cremoso y nutritivo con yogurt, avena y miel, fácil de preparar y lleno de energía natural.
Los batidos de fruta son, sin dudas, nuestros aliados del verano a la hora de necesitar algo fresco y nutritivo. Este batido funciona tanto como desayuno liviano como merienda contundente, gracias a una combinación equilibrada de frutas, lácteos y cereales. El resultado de esta receta es un batido natural, sin agregados artificiales, con sabor intenso a fruta y una consistencia que se disfruta con cuchara o sorbete. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 1 vaso grande o 2 chicos)
1 banana madura
½ mango o 1 durazno grande
1 vaso de yogurt natural o griego
2 cucharadas de avena arrollada
1 cucharada de miel
½ vaso de leche o bebida vegetal
Hielo a gusto
Paso a paso de la receta
Las frutas se pelan y se cortan en trozos medianos para facilitar el licuado.
En el vaso de la licuadora se coloca primero el yogurt, seguido de la leche o bebida vegetal, para ayudar a que las cuchillas trabajen mejor.
Se agregan la banana, el mango o durazno, la avena y la miel.
Se incorpora hielo a gusto, según la consistencia y el nivel de frescura deseado.
Se licúa a velocidad alta durante 1 a 2 minutos, hasta obtener un batido espeso, cremoso y sin grumos.
Se prueba y se ajusta el dulzor si fuera necesario.
Se sirve de inmediato, bien frío, para aprovechar su mejor textura y sabor. ¡Y listo!