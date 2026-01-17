Presenta:

Prepará un batido de frutas con yogurt y avena con esta receta súper fácil

Receta para lograr un batido de frutas cremoso y nutritivo con yogurt, avena y miel, fácil de preparar y lleno de energía natural.

Aprendé a preparar el batido más rico.

Los batidos de fruta son, sin dudas, nuestros aliados del verano a la hora de necesitar algo fresco y nutritivo. Este batido funciona tanto como desayuno liviano como merienda contundente, gracias a una combinación equilibrada de frutas, lácteos y cereales. El resultado de esta receta es un batido natural, sin agregados artificiales, con sabor intenso a fruta y una consistencia que se disfruta con cuchara o sorbete. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 1 vaso grande o 2 chicos)

  • 1 banana madura

  • ½ mango o 1 durazno grande

  • 1 vaso de yogurt natural o griego

  • 2 cucharadas de avena arrollada

  • 1 cucharada de miel

  • ½ vaso de leche o bebida vegetal

  • Hielo a gusto

Este batido fue popularizado en EE.UU.
La receta del batido más fresco y nutritivo.

Paso a paso de la receta

  1. Las frutas se pelan y se cortan en trozos medianos para facilitar el licuado.

  2. En el vaso de la licuadora se coloca primero el yogurt, seguido de la leche o bebida vegetal, para ayudar a que las cuchillas trabajen mejor.

  3. Se agregan la banana, el mango o durazno, la avena y la miel.

  4. Se incorpora hielo a gusto, según la consistencia y el nivel de frescura deseado.

  5. Se licúa a velocidad alta durante 1 a 2 minutos, hasta obtener un batido espeso, cremoso y sin grumos.

  6. Se prueba y se ajusta el dulzor si fuera necesario.

  7. Se sirve de inmediato, bien frío, para aprovechar su mejor textura y sabor. ¡Y listo!

