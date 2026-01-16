Huevos rotos tradicionales: receta fácil y deliciosa
Prepara esta receta paso a paso de huevos rotos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de huevos rotos es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor irresistible. Con pocos ingredientes y una preparación cuidadosa, se logra un plato reconfortante donde la yema cremosa se mezcla con las papas calientes, creando una experiencia deliciosa y tradicional.
Ingredientes para unos huevos rotos perfectos
Rinde 2 porciones.
- 500 g de papas.
- 4 huevos.
- 80 ml de aceite de oliva.
- 100 g de jamón serrano en tiras.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pela las papas y córtalas en rodajas o bastones medianos.
2- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
3- Fríe las papas a fuego medio hasta que estén tiernas y doradas.
4- Retira las papas y escúrrelas ligeramente.
5- En la misma sartén, saltea el jamón serrano brevemente.
6- Incorpora las papas nuevamente a la sartén.
7- Casca los huevos directamente sobre las papas calientes.
8- Cocina hasta que la clara cuaje ligeramente y la yema quede líquida.
9- Rompe los huevos suavemente con una cuchara.
10- Ajusta de sal y sirve de inmediato.
De la cocina a la mesa
Esta receta de huevos rotos es una muestra perfecta de cómo la cocina tradicional puede brillar con ingredientes simples y bien ejecutados. El contraste entre las papas crujientes, el jamón salado y la yema suave crea un plato equilibrado y lleno de sabor. Es ideal para una comida rápida, una cena informal o para compartir al centro de la mesa. Además, admite variaciones como agregar chorizo, setas o incluso huevos de codorniz. Preparar este plato en casa permite disfrutar de una receta clásica que nunca pasa de moda y que siempre conquista por su sencillez y autenticidad. ¡A disfrutar!