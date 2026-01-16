Huevos rotos tradicionales: receta fácil y deliciosa

Esta receta de huevos rotos es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor irresistible. Con pocos ingredientes y una preparación cuidadosa, se logra un plato reconfortante donde la yema cremosa se mezcla con las papas calientes, creando una experiencia deliciosa y tradicional.

Esta receta es famosa por servirse directamente en la sartén.

1- Pela las papas y córtalas en rodajas o bastones medianos.

2- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.

3- Fríe las papas a fuego medio hasta que estén tiernas y doradas.

4- Retira las papas y escúrrelas ligeramente.

5- En la misma sartén, saltea el jamón serrano brevemente.

6- Incorpora las papas nuevamente a la sartén.

7- Casca los huevos directamente sobre las papas calientes.

8- Cocina hasta que la clara cuaje ligeramente y la yema quede líquida.

9- Rompe los huevos suavemente con una cuchara.

10- Ajusta de sal y sirve de inmediato.

La receta cambia según la región y los ingredientes locales.

De la cocina a la mesa

Esta receta de huevos rotos es una muestra perfecta de cómo la cocina tradicional puede brillar con ingredientes simples y bien ejecutados. El contraste entre las papas crujientes, el jamón salado y la yema suave crea un plato equilibrado y lleno de sabor. Es ideal para una comida rápida, una cena informal o para compartir al centro de la mesa. Además, admite variaciones como agregar chorizo, setas o incluso huevos de codorniz. Preparar este plato en casa permite disfrutar de una receta clásica que nunca pasa de moda y que siempre conquista por su sencillez y autenticidad. ¡A disfrutar!