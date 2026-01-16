Presenta:

Estilo

|

Receta

Prepará un budín de vainilla rico y esponjoso con esta receta rendidora

Este budín de vainilla casero es ideal para acompañar el mate o el café. Una receta simple, para quienes buscan un clásico que siempre sale bien.

MDZ Estilo

Receta de budín de vainilla en pasos súper sencillos de seguir.

Receta de budín de vainilla en pasos súper sencillos de seguir.

Shutterstock

El budín de vainilla nunca falla. Es simple y tiene una miga tierna que acompaña igual de bien un mate de la tarde que un café después de comer. Esta versión de la receta apuesta por lo clásico; el secreto está en respetar los tiempos, no sobrebatir la mezcla y lograr una cocción pareja que deje un budín húmedo pero liviano. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde chico o budinera estándar)

  • 2 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 100 ml de aceite neutro

  • 120 ml de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 250 g de harina 0000

  • 10 g de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

Budín de vainilla Foto: Nestlé
Prepará el budín que nunca falla.

Prepará el budín que nunca falla.

Paso a paso de la receta

  1. El horno se precalienta a 170 °C y el molde se enmanteca y enharina, retirando el excedente.

  2. En un bowl amplio se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten hasta integrar, sin necesidad de montar la preparación.

  3. Se incorpora el aceite en forma de hilo y luego la leche, mezclando de manera constante hasta lograr una base homogénea.

  4. Se añade la esencia de vainilla y se integra suavemente.

  5. En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo de hornear y la sal.

  6. Los secos se incorporan a la mezcla líquida en dos partes, con movimientos envolventes, evitando batir de más.

  7. La preparación se vuelca en el molde y se empareja la superficie.

  8. Se hornea durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

  9. Se deja reposar 10 minutos fuera del horno antes de desmoldar y se enfría sobre una rejilla. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas