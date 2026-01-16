Prepará un budín de vainilla rico y esponjoso con esta receta rendidora
Este budín de vainilla casero es ideal para acompañar el mate o el café. Una receta simple, para quienes buscan un clásico que siempre sale bien.
El budín de vainilla nunca falla. Es simple y tiene una miga tierna que acompaña igual de bien un mate de la tarde que un café después de comer. Esta versión de la receta apuesta por lo clásico; el secreto está en respetar los tiempos, no sobrebatir la mezcla y lograr una cocción pareja que deje un budín húmedo pero liviano. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde chico o budinera estándar)
-
2 huevos
150 g de azúcar
100 ml de aceite neutro
120 ml de leche
1 cucharadita de esencia de vainilla
250 g de harina 0000
10 g de polvo de hornear
1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
-
El horno se precalienta a 170 °C y el molde se enmanteca y enharina, retirando el excedente.
En un bowl amplio se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten hasta integrar, sin necesidad de montar la preparación.
Se incorpora el aceite en forma de hilo y luego la leche, mezclando de manera constante hasta lograr una base homogénea.
Se añade la esencia de vainilla y se integra suavemente.
En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo de hornear y la sal.
Los secos se incorporan a la mezcla líquida en dos partes, con movimientos envolventes, evitando batir de más.
La preparación se vuelca en el molde y se empareja la superficie.
Se hornea durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Se deja reposar 10 minutos fuera del horno antes de desmoldar y se enfría sobre una rejilla. ¡Y listo!