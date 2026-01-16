Prepará un budín de vainilla rico y esponjoso con esta receta rendidora

El horno se precalienta a 170 °C y el molde se enmanteca y enharina, retirando el excedente.

En un bowl amplio se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten hasta integrar, sin necesidad de montar la preparación.

Se incorpora el aceite en forma de hilo y luego la leche, mezclando de manera constante hasta lograr una base homogénea.

Se añade la esencia de vainilla y se integra suavemente.

En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo de hornear y la sal.

Los secos se incorporan a la mezcla líquida en dos partes, con movimientos envolventes, evitando batir de más.

La preparación se vuelca en el molde y se empareja la superficie.

Se hornea durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.