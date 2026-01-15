Presenta:

Tendencias

|

Verano

La receta definitiva del postre del verano: torta tres leches ¡te va a encantar!

Cremosa y bien fría: una receta de torta tres leches perfecta para disfrutar en verano y prepararla para quienes amás.

Candela Spann

Receta tradicional de torta tres leches para disfrutar bien fría
Shutterstock

La torta tres leches es una receta clásica, húmeda y deliciosa, ideal para disfrutar en verano cuando buscás un postre fresco y bien cremoso. Esta delicia combina suavidad y dulzura equilibrada, perfecta para compartir en reuniones, celebraciones o como cierre especial de una comida liviana. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Torta tres leches la receta clásica ideal para el verano
Torta tres leches la receta cl&aacute;sica ideal para el verano

Torta tres leches la receta clásica ideal para el verano

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para el bizcochuelo

  • Huevos – 5 unidades

  • Azúcar – 150 g

  • Harina 0000 – 150 g

  • Polvo de hornear – 1 cucharadita

  • Esencia de vainilla – 1 cucharadita

Para la mezcla tres leches

  • Leche entera – 300 ml

  • Leche condensada – 300 ml

  • Crema de leche – 300 ml

Para la cobertura (opcional)

  • Crema de leche – 250 ml

  • Azúcar – 2 cucharadas

Paso a paso para crear una torta tres leches deliciosa

1- Batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa. Este paso es clave para una receta aireada, ideal para el verano.

2- Incorporá la harina y el polvo de hornear tamizados, con movimientos envolventes. Sumá la vainilla y mezclá sin bajar el batido.

3- Volcá la preparación en un molde enmantecado y horneá a 170 °C durante 35 minutos. Dejá enfriar antes de continuar.

4- Mezclá la leche, la leche condensada y la crema de leche. Pinchá el bizcochuelo frío y bañalo con esta mezcla hasta que la absorba por completo.

5- Llevá la torta a la heladera al menos 4 horas. Cuando hace calor, cuanto más fría esté, mejor se disfruta.

6- Si querés, batí la crema con el azúcar y cubrí la superficie antes de servir.

Torta tres leches casera receta fácil para días de verano
Torta tres leches casera receta f&aacute;cil para d&iacute;as de verano

Torta tres leches casera receta fácil para días de verano

De la cocina a la mesa

La torta tres leches es una receta ideal para el verano porque se sirve fría, es húmeda y no resulta pesada. Se puede preparar con anticipación y mejora con el reposo, lo que la vuelve perfecta para reuniones o celebraciones. Podés decorarla con frutas frescas o ralladura de limón para sumar frescura. Una opción clásica, rendidora y siempre bienvenida en las mesas argentinas. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas