La receta definitiva del postre del verano: torta tres leches ¡te va a encantar!

La torta tres leches es una receta clásica, húmeda y deliciosa, ideal para disfrutar en verano cuando buscás un postre fresco y bien cremoso. Esta delicia combina suavidad y dulzura equilibrada, perfecta para compartir en reuniones, celebraciones o como cierre especial de una comida liviana. ¡Manos a la obra!

Leche entera – 300 ml

Leche condensada – 300 ml

Crema de leche – 300 ml

Para la cobertura (opcional)

Crema de leche – 250 ml

Azúcar – 2 cucharadas

Paso a paso para crear una torta tres leches deliciosa

1- Batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa. Este paso es clave para una receta aireada, ideal para el verano.

2- Incorporá la harina y el polvo de hornear tamizados, con movimientos envolventes. Sumá la vainilla y mezclá sin bajar el batido.

3- Volcá la preparación en un molde enmantecado y horneá a 170 °C durante 35 minutos. Dejá enfriar antes de continuar.

4- Mezclá la leche, la leche condensada y la crema de leche. Pinchá el bizcochuelo frío y bañalo con esta mezcla hasta que la absorba por completo.

5- Llevá la torta a la heladera al menos 4 horas. Cuando hace calor, cuanto más fría esté, mejor se disfruta.

6- Si querés, batí la crema con el azúcar y cubrí la superficie antes de servir.

Torta tres leches casera receta fácil para días de verano Torta tres leches casera receta fácil para días de verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta tres leches es una receta ideal para el verano porque se sirve fría, es húmeda y no resulta pesada. Se puede preparar con anticipación y mejora con el reposo, lo que la vuelve perfecta para reuniones o celebraciones. Podés decorarla con frutas frescas o ralladura de limón para sumar frescura. Una opción clásica, rendidora y siempre bienvenida en las mesas argentinas. ¡A disfrutar!