Aprendé a preparar esta receta saludable de ensalada de lentejas con verduras asadas

Las legumbres también tienen su lugar en la mesa de verano cuando se trabajan con cocciones justas y unas combinaciones bien frescas. Esta receta propone un plato equilibrado, que funciona tanto como principal liviano o guarnición. El contraste entre las lentejas, las verduras y el aliño bien emulsionado logra un resultado completo, para comer apenas templado o incluso frío, cuando los sabores ya se integraron del todo. ¡Manos a la obra!