Aprendé a preparar esta receta saludable de ensalada de lentejas con verduras asadas

La receta para preparar una ensalada de lentejas distinta, con verduras asadas y vinagreta de mostaza, perfecta para el verano.

Probá esta ensalada de lentejas con verduras.

Las legumbres también tienen su lugar en la mesa de verano cuando se trabajan con cocciones justas y unas combinaciones bien frescas. Esta receta propone un plato equilibrado, que funciona tanto como principal liviano o guarnición. El contraste entre las lentejas, las verduras y el aliño bien emulsionado logra un resultado completo, para comer apenas templado o incluso frío, cuando los sabores ya se integraron del todo. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 2 personas)

  • 200 g de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas, bien enjuagadas)
  • 1 zanahoria grande
  • 1 cebolla morada
  • ½ zucchini
  • 1 diente de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto
  • Perejil o cilantro fresco picado

Para la vinagreta:

  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de vinagre de vino o manzana
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de ½ limón
  • Sal y pimienta a gusto
La receta más sencilla y rica de legumbres.

La receta más sencilla y rica de legumbres.

Paso a paso de la receta

  1. El horno se precalienta a 200 °C. Mientras tanto, la zanahoria se corta en rodajas finas, la cebolla en pluma y el zucchini en medias lunas.
  2. Las verduras se disponen en una placa para horno junto con el ajo aplastado, se rocían con aceite de oliva, sal y pimienta, y se hornean durante 25 a 30 minutos, hasta que estén tiernas y doradas.
  3. Las lentejas cocidas se colocan en un bowl amplio y se reservan a temperatura ambiente.
  4. Para la vinagreta, en un recipiente chico se mezcla la mostaza con el vinagre y el jugo de limón. Luego se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, batiendo hasta emulsionar. Se condimenta con sal y pimienta.
  5. Una vez listas, las verduras asadas se retiran del horno y se dejan entibiar unos minutos.
  6. Las verduras se incorporan al bowl con las lentejas y se mezclan suavemente para no romperlas.
  7. Se agrega la vinagreta y se integra todo con movimientos envolventes, asegurando que el aliño llegue a todos los ingredientes.
  8. Antes de servir, se espolvorea con hierbas frescas picadas y se ajusta la sazón si fuera necesario. ¡Y listo!

