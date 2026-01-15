Aprendé a preparar esta receta saludable de ensalada de lentejas con verduras asadas
La receta para preparar una ensalada de lentejas distinta, con verduras asadas y vinagreta de mostaza, perfecta para el verano.
Las legumbres también tienen su lugar en la mesa de verano cuando se trabajan con cocciones justas y unas combinaciones bien frescas. Esta receta propone un plato equilibrado, que funciona tanto como principal liviano o guarnición. El contraste entre las lentejas, las verduras y el aliño bien emulsionado logra un resultado completo, para comer apenas templado o incluso frío, cuando los sabores ya se integraron del todo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 2 personas)
- 200 g de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas, bien enjuagadas)
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla morada
- ½ zucchini
- 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Perejil o cilantro fresco picado
Para la vinagreta:
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de vinagre de vino o manzana
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
- El horno se precalienta a 200 °C. Mientras tanto, la zanahoria se corta en rodajas finas, la cebolla en pluma y el zucchini en medias lunas.
- Las verduras se disponen en una placa para horno junto con el ajo aplastado, se rocían con aceite de oliva, sal y pimienta, y se hornean durante 25 a 30 minutos, hasta que estén tiernas y doradas.
- Las lentejas cocidas se colocan en un bowl amplio y se reservan a temperatura ambiente.
- Para la vinagreta, en un recipiente chico se mezcla la mostaza con el vinagre y el jugo de limón. Luego se incorpora el aceite de oliva en forma de hilo, batiendo hasta emulsionar. Se condimenta con sal y pimienta.
- Una vez listas, las verduras asadas se retiran del horno y se dejan entibiar unos minutos.
- Las verduras se incorporan al bowl con las lentejas y se mezclan suavemente para no romperlas.
- Se agrega la vinagreta y se integra todo con movimientos envolventes, asegurando que el aliño llegue a todos los ingredientes.
- Antes de servir, se espolvorea con hierbas frescas picadas y se ajusta la sazón si fuera necesario. ¡Y listo!