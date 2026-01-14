Arroz a banda tradicional: receta mediterránea paso a paso

Esta receta de arroz a banda es un plato emblemático de la costa mediterránea española, especialmente de la Comunidad Valenciana. Se caracteriza por cocinar el arroz en un caldo de pescado muy sabroso, sirviendo el pescado aparte, logrando un sabor intenso y una textura suelta y aromática.

La receta original se elaboraba sólo con pescado de descarte.

1- Hidrata la ñora en agua caliente durante 15 minutos y extrae la pulpa.

2- Calienta el aceite en una paellera y sofríe los ajos picados.

3- Añade el calamar y saltea brevemente.

4- Incorpora el tomate rallado y cocina hasta que reduzca.

5- Agrega la pulpa de ñora y el pimentón, removiendo rápidamente.

6- Vierte el caldo caliente y deja hervir 5 minutos.

7- Añade el arroz de forma uniforme y el azafrán.

8- Cocina 10 minutos a fuego medio y 8 minutos a fuego bajo.

9- Coloca las gambas encima en los últimos minutos.

10- Cuando las gambas cambien de color, retira del fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.

Cada familia adapta la receta según el pescado disponible.

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz a banda es una muestra perfecta de cómo el arroz puede absorber y potenciar los sabores del mar. Su preparación es sencilla, pero requiere atención en el sofrito y la calidad del caldo, elementos clave para un resultado auténtico. Tradicionalmente, el pescado se sirve aparte, permitiendo disfrutar el arroz en toda su intensidad. Es un plato ideal para comidas familiares o celebraciones especiales, ya que combina tradición, sabor y presentación. Preparar arroz a banda en casa es una excelente forma de acercarse a la cocina mediterránea y disfrutar de un clásico lleno de historia. ¡A disfrutar!