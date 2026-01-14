Receta fácil de tacos de cochinita pibil paso a paso

Esta receta de tacos de cochinita pibil representa la esencia de la cocina yucateca, con sabores profundos y aromas cítricos. Prepararla en casa permite disfrutar carne jugosa, marinada con achiote y naranja agria, perfecta para compartir en familia, celebrar reuniones y conocer una tradición mexicana auténtica, muy querida y tradicional.

Cada región adapta la receta según la acidez del cítrico disponible.

Cada región adapta la receta según la acidez del cítrico disponible.

1 cebolla morada (150 g).

½ taza de jugo de limón (120 ml).

Chile habanero al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Licua el achiote con el jugo de naranja agria, ajo, comino, orégano y sal.

2- Coloca la carne en un recipiente y cúbrela completamente con la marinada.

3- Marina durante al menos 4 horas o toda la noche en refrigeración.

4- Coloca la carne en una olla u horno, añade el laurel y cubre con hojas de plátano si se usan.

5- Cocina tapado a fuego bajo u horno a 170 °C durante 3 horas, hasta que esté muy suave.

6- Deshebra la carne y mézclala con sus jugos.

7- Sirve en tortillas calientes y acompaña con cebolla morada, salsa y limón.

La receta de cochinita pibil es una de las más representativas de la cocina maya. La receta de cochinita pibil es una de las más representativas de la cocina maya. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de tacos de cochinita pibil es ideal para quienes buscan sabores intensos y tradicionales sin complicaciones. La cocción lenta garantiza una carne suave que se deshebra fácilmente y absorbe la marinada. Servidos en tortillas calientes, acompañados de cebolla morada y salsa, estos tacos funcionan para comidas informales o celebraciones especiales. Además, la preparación puede adelantarse y recalentarse sin perder calidad. Disfrutar esta receta es una forma sencilla de acercarse a la gastronomía yucateca, respetando sus ingredientes, técnicas y el espíritu festivo que caracteriza a este platillo emblemático de la región y su historia culinaria ancestral viva hoy siempre. ¡A disfrutar!