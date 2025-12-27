¡Explosión fresca! receta de ensalada de pollo marinado en cítricos
Esta receta de ensalada de pollo marinado en cítricos combina sabor intenso y frescura en cada bocado.
Esta receta de pollo marinado en cítricos es ideal para quienes buscan un plato sabroso, liviano y lleno de frescura. El marinado aporta aroma, ternura y un equilibrio justo entre lo ácido y lo suave. Perfecta para almuerzos de verano o cenas sin pesadez, es fácil de preparar y queda riquísima tanto caliente como fría.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para un pollo perfecto
1 kg de pechuga de pollo.
Jugo de 2 naranjas.
Jugo de 1 limón.
Ralladura de 1 limón.
2 cucharadas de aceite.
1 diente de ajo.
Sal, a gusto.
Pimienta, a gusto.
Hierbas frescas o secas (romero o tomillo), opcional.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá el pollo y cortalo en tiras o cubos medianos.
2. Picá el ajo bien chiquito.
3. En un bowl, mezclá el jugo de naranja, el jugo de limón y la ralladura.
4. Agregá el ajo, el aceite, la sal, la pimienta y las hierbas.
5. Incorporá el pollo y mezclá bien para que se impregne.
6. Tapá y dejá marinar en la heladera al menos 30 minutos.
7. Calentá una sartén amplia a fuego medio y volcá el pollo con parte del marinado.
8. Cociná revolviendo cada tanto hasta que esté dorado y bien cocido.Si hace falta, dejá reducir el jugo para que quede más sabroso.
9. Retirá del fuego y dejá reposar unos minutos antes de servir. Acompañá con ensalada, arroz o verduras salteadas.
Los cítricos no solo aportan sabor sino que ayudan a ablandar la carne durante el marinado, mejorando la textura de la receta. Este pollo es muy versátil y se puede usar en ensaladas, wraps o platos calientes. Para conservarlo, guardalo ya cocido en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. También se puede freezar sin problema una vez frío, ideal para tener una comida lista. ¡Súper fácil!.