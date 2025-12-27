Presenta:

Tendencias

|

Receta

¡Explosión fresca! receta de ensalada de pollo marinado en cítricos

Esta receta de ensalada de pollo marinado en cítricos combina sabor intenso y frescura en cada bocado.

Candela Spann

Fácil y distinto: receta de pollo marinado en cítricos.

Fácil y distinto: receta de pollo marinado en cítricos.

Recetas italianas de GialloZafferano

Esta receta de pollo marinado en cítricos es ideal para quienes buscan un plato sabroso, liviano y lleno de frescura. El marinado aporta aroma, ternura y un equilibrio justo entre lo ácido y lo suave. Perfecta para almuerzos de verano o cenas sin pesadez, es fácil de preparar y queda riquísima tanto caliente como fría.

Rinde: 4 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un pollo perfecto

  • 1 kg de pechuga de pollo.

  • Jugo de 2 naranjas.

  • Jugo de 1 limón.

  • Ralladura de 1 limón.

  • 2 cucharadas de aceite.

  • 1 diente de ajo.

  • Sal, a gusto.

  • Pimienta, a gusto.

  • Hierbas frescas o secas (romero o tomillo), opcional.

Este pollo enloquecerá a todos
Esta receta queda rica tanto caliente como fr&iacute;a.

Esta receta queda rica tanto caliente como fría.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá el pollo y cortalo en tiras o cubos medianos.

2. Picá el ajo bien chiquito.

3. En un bowl, mezclá el jugo de naranja, el jugo de limón y la ralladura.

4. Agregá el ajo, el aceite, la sal, la pimienta y las hierbas.

5. Incorporá el pollo y mezclá bien para que se impregne.

6. Tapá y dejá marinar en la heladera al menos 30 minutos.

7. Calentá una sartén amplia a fuego medio y volcá el pollo con parte del marinado.

8. Cociná revolviendo cada tanto hasta que esté dorado y bien cocido.Si hace falta, dejá reducir el jugo para que quede más sabroso.

9. Retirá del fuego y dejá reposar unos minutos antes de servir. Acompañá con ensalada, arroz o verduras salteadas.

Prepará un pollo marinado perfecto!
El marinado potencia el sabor y la jugosidad de la receta.

El marinado potencia el sabor y la jugosidad de la receta.

Los cítricos no solo aportan sabor sino que ayudan a ablandar la carne durante el marinado, mejorando la textura de la receta. Este pollo es muy versátil y se puede usar en ensaladas, wraps o platos calientes. Para conservarlo, guardalo ya cocido en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. También se puede freezar sin problema una vez frío, ideal para tener una comida lista. ¡Súper fácil!.

Archivado en

Notas Relacionadas