¡Explosión fresca! receta de ensalada de pollo marinado en cítricos

Esta receta de pollo marinado en cítricos es ideal para quienes buscan un plato sabroso, liviano y lleno de frescura. El marinado aporta aroma, ternura y un equilibrio justo entre lo ácido y lo suave. Perfecta para almuerzos de verano o cenas sin pesadez, es fácil de preparar y queda riquísima tanto caliente como fría.

1. Lavá el pollo y cortalo en tiras o cubos medianos.

3. En un bowl, mezclá el jugo de naranja , el jugo de limón y la ralladura.

4. Agregá el ajo, el aceite, la sal, la pimienta y las hierbas.

5. Incorporá el pollo y mezclá bien para que se impregne.

6. Tapá y dejá marinar en la heladera al menos 30 minutos.

7. Calentá una sartén amplia a fuego medio y volcá el pollo con parte del marinado.

8. Cociná revolviendo cada tanto hasta que esté dorado y bien cocido.Si hace falta, dejá reducir el jugo para que quede más sabroso.

9. Retirá del fuego y dejá reposar unos minutos antes de servir. Acompañá con ensalada, arroz o verduras salteadas.

Prepará un pollo marinado perfecto! El marinado potencia el sabor y la jugosidad de la receta. Shutterstock

Los cítricos no solo aportan sabor sino que ayudan a ablandar la carne durante el marinado, mejorando la textura de la receta. Este pollo es muy versátil y se puede usar en ensaladas, wraps o platos calientes. Para conservarlo, guardalo ya cocido en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. También se puede freezar sin problema una vez frío, ideal para tener una comida lista. ¡Súper fácil!.