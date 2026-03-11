La receta de pesto de rúcula que vas a querer siempre
La salsa pesto de rúcula es una receta fresca, aromática y perfecta para acompañar pastas, tostadas o darle un toque especial a tus comidas.
Si te gustan las salsas intensas y frescas, esta receta de salsa pesto de rúcula es ideal. La rúcula aporta un sabor levemente picante que combina perfecto con el queso rallado, el ajo y el aceite de oliva, logrando una salsa cremosa y muy aromática.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
-
80 gramos de rúcula fresca.
60 gramos de nueces.
50 gramos de queso parmesano rallado.
120 gramos de aceite de oliva.
5 gramos de ajo.
3 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra molida.
10 gramos de jugo de limón.
Paso a paso para crear una salsa pesto de rúcula deliciosa
1- Lavá bien la rúcula fresca y secalá con cuidado.
2- Colocá la rúcula, las nueces y el ajo en una procesadora o licuadora.
3- Agregá el queso parmesano rallado.
4- Sumá el aceite de oliva de a poco mientras procesás.
5- Incorporá el jugo de limón, la sal y la pimienta negra molida.
6- Procesá hasta lograr una salsa pesto cremosa y homogénea.
7- Probá y ajustá la sal si es necesario.
8- Serví la salsa pesto de rúcula con pastas, tostadas o como acompañamiento.
De la cocina a la mesa
Esta receta de salsa pesto de rúcula es una alternativa fresca y sabrosa al pesto tradicional. La rúcula aporta un sabor más intenso y levemente picante que combina muy bien con el aceite de oliva y el queso parmesano. Es perfecta para acompañar pastas, untar en tostadas, sumar a sándwiches o incluso para darle un toque especial a una pizza. Se conserva muy bien en heladera hasta tres días en un frasco cerrado con una fina capa de aceite de oliva por encima para mantener su frescura. ¡Lista!.