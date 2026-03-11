La receta de pesto de rúcula que vas a querer siempre

Si te gustan las salsas intensas y frescas, esta receta de salsa pesto de rúcula es ideal. La rúcula aporta un sabor levemente picante que combina perfecto con el queso rallado , el ajo y el aceite de oliva , logrando una salsa cremosa y muy aromática.

Muchas versiones de la receta de salsa pesto de rúcula reemplazan los piñones por nueces o almendras.

2- Colocá la rúcula , las nueces y el ajo en una procesadora o licuadora.

4- Sumá el aceite de oliva de a poco mientras procesás.

5- Incorporá el jugo de limón, la sal y la pimienta negra molida.

6- Procesá hasta lograr una salsa pesto cremosa y homogénea.

7- Probá y ajustá la sal si es necesario.

8- Serví la salsa pesto de rúcula con pastas, tostadas o como acompañamiento.

Esta salsa es ideal para acompañar pastas, tostadas o en lo que más te guste Con el tiempo, la receta de salsa pesto de rúcula se volvió popular por ser rápida, fresca y muy versátil. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de salsa pesto de rúcula es una alternativa fresca y sabrosa al pesto tradicional. La rúcula aporta un sabor más intenso y levemente picante que combina muy bien con el aceite de oliva y el queso parmesano. Es perfecta para acompañar pastas, untar en tostadas, sumar a sándwiches o incluso para darle un toque especial a una pizza. Se conserva muy bien en heladera hasta tres días en un frasco cerrado con una fina capa de aceite de oliva por encima para mantener su frescura. ¡Lista!.