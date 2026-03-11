Presenta:

Tendencias

|

Receta

La receta de pesto de rúcula que vas a querer siempre

La salsa pesto de rúcula es una receta fresca, aromática y perfecta para acompañar pastas, tostadas o darle un toque especial a tus comidas.

Candela Spann

Pesto de rúcula con nueces: receta simple y aromática.

Pesto de rúcula con nueces: receta simple y aromática.

Shutterstock

Si te gustan las salsas intensas y frescas, esta receta de salsa pesto de rúcula es ideal. La rúcula aporta un sabor levemente picante que combina perfecto con el queso rallado, el ajo y el aceite de oliva, logrando una salsa cremosa y muy aromática.

Con pocos ingredientes preparrá esta salsa pesto de rúcula
Muchas versiones de la receta de salsa pesto de rúcula reemplazan los piñones por nueces o almendras.

Muchas versiones de la receta de salsa pesto de rúcula reemplazan los piñones por nueces o almendras.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 80 gramos de rúcula fresca.

  • 60 gramos de nueces.

  • 50 gramos de queso parmesano rallado.

  • 120 gramos de aceite de oliva.

  • 5 gramos de ajo.

  • 3 gramos de sal.

  • 2 gramos de pimienta negra molida.

  • 10 gramos de jugo de limón.

Paso a paso para crear una salsa pesto de rúcula deliciosa

1- Lavá bien la rúcula fresca y secalá con cuidado.

2- Colocá la rúcula, las nueces y el ajo en una procesadora o licuadora.

3- Agregá el queso parmesano rallado.

4- Sumá el aceite de oliva de a poco mientras procesás.

5- Incorporá el jugo de limón, la sal y la pimienta negra molida.

6- Procesá hasta lograr una salsa pesto cremosa y homogénea.

7- Probá y ajustá la sal si es necesario.

8- Serví la salsa pesto de rúcula con pastas, tostadas o como acompañamiento.

Esta salsa es ideal para acompañar pastas, tostadas o en lo que más te guste
Con el tiempo, la receta de salsa pesto de rúcula se volvió popular por ser rápida, fresca y muy versátil.

Con el tiempo, la receta de salsa pesto de rúcula se volvió popular por ser rápida, fresca y muy versátil.

De la cocina a la mesa

Esta receta de salsa pesto de rúcula es una alternativa fresca y sabrosa al pesto tradicional. La rúcula aporta un sabor más intenso y levemente picante que combina muy bien con el aceite de oliva y el queso parmesano. Es perfecta para acompañar pastas, untar en tostadas, sumar a sándwiches o incluso para darle un toque especial a una pizza. Se conserva muy bien en heladera hasta tres días en un frasco cerrado con una fina capa de aceite de oliva por encima para mantener su frescura. ¡Lista!.

Archivado en

Notas Relacionadas