Cómo hacer tacos de barbacoa: una receta jugosa y llena de sabor

Esta receta de tacos de barbacoa es un clásico de la cocina mexicana, famosa por su carne suave y jugosa cocida lentamente hasta deshacerse. Tradicionalmente servidos en tortillas calientes y acompañados de salsas, estos tacos son ideales para desayunos, comidas familiares o celebraciones especiales.

La receta de tacos de barbacoa se consume tradicionalmente los fines de semana.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Cuece la carne en una olla grande con agua, laurel, ajo, cebolla y sal hasta que esté muy suave.

2- Retira la carne y reserva el caldo de cocción.

3- Desvena y remoja los chiles en agua caliente durante 15 minutos.

4- Licúa los chiles con ajo, especias y caldo hasta obtener un adobo homogéneo.

5- Deshebra la carne y mézclala con el adobo.

6- Cocina la carne adobada a fuego bajo durante 20 minutos para integrar sabores.

7- Calienta las tortillas y rellénalas con la barbacoa.

8- Sirve los tacos acompañados de cebolla, cilantro, limón y salsa.

La receta original se cocinaba bajo tierra para lograr mayor suavidad.

De la cocina a la mesa

La receta de tacos de barbacoa es un ejemplo perfecto de la cocina mexicana tradicional, donde el tiempo y la paciencia se transforman en sabor. Su carne suave, impregnada de especias y chiles, hace de cada bocado una experiencia reconfortante. Estos tacos se pueden acompañar con consomé caliente, frijoles de la olla o arroz, lo que los convierte en una comida completa y muy apreciada. Además, esta receta es ideal para reuniones, ya que se puede preparar con anticipación y servir fácilmente, manteniendo siempre su sabor auténtico y profundo. ¡A disfrutar!