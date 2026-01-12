Cómo hacer tacos de barbacoa: una receta jugosa y llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de tacos de barbacoa, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tacos de barbacoa es un clásico de la cocina mexicana, famosa por su carne suave y jugosa cocida lentamente hasta deshacerse. Tradicionalmente servidos en tortillas calientes y acompañados de salsas, estos tacos son ideales para desayunos, comidas familiares o celebraciones especiales.
Ingredientes para unos tacos de barbacoa perfectos
Rinde: 6 porciones (18 tacos aproximadamente).
- 1,5 kg de carne de res o borrego (espaldilla o pecho).
- 3 litros de agua.
- 5 hojas de laurel.
- ½ cebolla blanca (80 g).
- 3 dientes de ajo (15 g).
- 2 cucharaditas de sal (10 g).
- 5 chiles guajillo secos (80 g).
- 3 chiles ancho secos (60 g).
- 2 chiles pasilla (40 g).
- 2 dientes de ajo (10 g).
- ½ cucharadita de comino (2 g).
- ½ cucharadita de orégano seco (2 g).
- ¼ cucharadita de clavo molido (1 g).
- 250 ml de caldo de la cocción.
- 18 tortillas de maíz.
- Cebolla picada (100 g).
- Cilantro fresco picado (30 g).
- Limones al gusto.
- Salsa roja o verde al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cuece la carne en una olla grande con agua, laurel, ajo, cebolla y sal hasta que esté muy suave.
2- Retira la carne y reserva el caldo de cocción.
3- Desvena y remoja los chiles en agua caliente durante 15 minutos.
4- Licúa los chiles con ajo, especias y caldo hasta obtener un adobo homogéneo.
5- Deshebra la carne y mézclala con el adobo.
6- Cocina la carne adobada a fuego bajo durante 20 minutos para integrar sabores.
7- Calienta las tortillas y rellénalas con la barbacoa.
8- Sirve los tacos acompañados de cebolla, cilantro, limón y salsa.
De la cocina a la mesa
La receta de tacos de barbacoa es un ejemplo perfecto de la cocina mexicana tradicional, donde el tiempo y la paciencia se transforman en sabor. Su carne suave, impregnada de especias y chiles, hace de cada bocado una experiencia reconfortante. Estos tacos se pueden acompañar con consomé caliente, frijoles de la olla o arroz, lo que los convierte en una comida completa y muy apreciada. Además, esta receta es ideal para reuniones, ya que se puede preparar con anticipación y servir fácilmente, manteniendo siempre su sabor auténtico y profundo. ¡A disfrutar!