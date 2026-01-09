Enchiladas verdes: receta tradicional mexicana paso a paso

Esta receta de enchiladas verdes es un clásico de la cocina mexicana que destaca por su sabor equilibrado, fresco y ligeramente ácido. Preparadas con salsa de tomatillo y rellenas de pollo , son ideales para una comida completa, reconfortante y fácil de preparar en casa.

La receta de enchiladas verdes puede variar según el tipo de chile utilizado.

1- Hierve los tomates verdes y los chiles durante 10 minutos hasta que estén suaves.

2- Licúa los tomates, chiles, cebolla, ajo, cilantro y caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea.

3- Calienta el aceite en una olla y cocina la salsa durante 5 minutos; salpimenta al gusto.

4- Calienta ligeramente las tortillas para que sean flexibles.

5- Rellena cada tortilla con pollo deshebrado y enróllala.

6- Coloca las enchiladas en un plato y báñalas con la salsa caliente.

7- Decora con crema y queso fresco antes de servir.

En muchas familias, la receta de enchiladas verdes se transmite de generación en generación.

De la cocina a la mesa

La receta de enchiladas verdes es una muestra perfecta de la riqueza gastronómica mexicana, combinando ingredientes sencillos con un sabor profundo y tradicional. Su salsa verde aporta frescura y un toque ligeramente picante que equilibra perfectamente el relleno de pollo. Este platillo es ideal para reuniones familiares, comidas cotidianas o celebraciones especiales. Además, permite variaciones en el relleno, como queso o carne, adaptándose a diferentes gustos. Prepararlas en casa garantiza una experiencia auténtica, llena de aromas, colores y sabores que representan lo mejor de la cocina mexicana. ¡A disfrutar!